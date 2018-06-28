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Saadet Partili vekil sayısı 2'ye indi

CHP listesinden seçime giren Saadet Partili altı adaydan üçü milletvekili seçildi ancak, yurt dışında kullanılan oyların Türkiye geneline yansıtılması sonucu  bu sayı ikiye indi.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:09
Saadet Partili vekil sayısı 2'ye indi

Kesin olmayan sonuca göre, İstanbul 3. Bölge 9. sıra adayı Nazır Cihangirİslam ile Konya 2. sıra adayı Abdulkadir Karaduman, CHP listelerinden ilk kez milletvekili seçilen isimler oldu.

İstanbul 1. Bölge 11. sıra adayı Hüseyin Emre Bağce ise yurt dışı oylar nedeniyle milletvekili seçilemedi.

SP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Karaduman, CHP çatısı altında Meclis'te bulunacak olmasına ilişkin, "Hakkın, hukukun, adaletin üstün tutulduğu her lokasyonda hizmet etmeye hazırız" dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:09
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • cCccCc20 sa önce
    Seçimin kazananı saadet öylemi hainler. Kaça sattınız davanızı. Yoksa Milli görüşçü değil milli çöküşçü müydünüz. Milli görüşü bitirmek için Erbakan hocaya komlo kuranlar içinde sizde mi vardınız madımak tezgahını sol kafa ile bereber mi tezgahladınız. Temel Bey açıkla bunları.
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