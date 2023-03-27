Saadet Partili isimden flaş Davutoğlu iddiası: Korkarım daha ağırı geliyor

Altılı Masa'daki anlaşmazlıklara dair açıklamalardan biri de Saadet Partili Aktaş'tan geldi.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''2022 Ocak'ında kendisini ziyaret ettiğimde özetle iki şey söylemişti; "1.Korkarım 28 Şubat'tan daha ağırı geliyor, biz masada buna engel olacağız, 2. Benim masadaki misyonum CHP'li bir cumhurbaşkanı olmamasıdır" ifadelerine yer verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO