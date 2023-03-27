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Gündem Saadet Partili isimden flaş Davutoğlu iddiası: Korkarım daha ağırı geliyor
Gündem

Saadet Partili isimden flaş Davutoğlu iddiası: Korkarım daha ağırı geliyor

Yeniakit Publisher
2023-03-27 00:28:00 -
Saadet Partili isimden flaş Davutoğlu iddiası: Korkarım daha ağırı geliyor

Saadet Partili Avukat Ali Aktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra 2022'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmesinde Davutoğlu'nun, ''Korkarım 28 Şubat'tan daha ağırı geliyor, biz masada buna engel olacağız. Benim masadaki misyonum CHP'li bir cumhurbaşkanı olmamasıdır'' dediğini söyledi.

Altılı Masa'daki anlaşmazlıklara dair açıklamalardan biri de Saadet Partili Aktaş'tan geldi.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''2022 Ocak'ında kendisini ziyaret ettiğimde özetle iki şey söylemişti; "1.Korkarım 28 Şubat'tan daha ağırı geliyor, biz masada buna engel olacağız, 2. Benim masadaki misyonum CHP'li bir cumhurbaşkanı olmamasıdır" ifadelerine yer verdi.

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