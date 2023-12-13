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Aktüel Saadet Partili Hasan Bitmez’in durumu ciddiyetini koruyor
Aktüel

Saadet Partili Hasan Bitmez’in durumu ciddiyetini koruyor

Yeniakit Publisher
2023-12-13 14:25:00 -
Saadet Partili Hasan Bitmez’in durumu ciddiyetini koruyor

Meclis’te devam eden bütçe görüşmeleri sırasında konuşmasını bitirdiği sırada yere yığılarak kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

Bitmez’in durumuna ilişkin Saadet Partisi TBMM Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tıbbi müdahale devam ediyor” bilgisi paylaşıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TBMM Genel Kurulu’nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” diye yazdı.

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