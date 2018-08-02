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Saadet Partili gençlerden Trump'a mektup: Yaptırım ve tehditleriniz...

Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı "Türkiye kimsenin tehdit edebileceği ve yaptırım uygulayabileceği bir ülke değildir. Bizler her türlü fikri ayrılıklarımıza rağmen ülkemize yönelik her türlü tehdit ve yaptırımlara karşı yek vücut olacak ve siz emperyalistlere boyun eğmeyeceğiz" tepkisinde bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:14
Saadet Partili gençlerden Trump'a mektup: Yaptırım ve tehditleriniz...

Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, ABD'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi.

Grup üyeleri, söz konusu yaptırıma ilişkin hazırladıkları tepki içeren mektubu ABD Başkanı Donald Trump’a gönderdi.

Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, Sirkeci PTT Merkezi binası önünde toplandı. Grup üyeleri ABD yönetiminin, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin hazırladıkları tepki içeren yazılı mektubu PTT’den ABD Başkanı Donald Trump’a yolladı.

İngilizce ve Türkçe olarak kaleme alınan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Trump; öncelikle bilmenizi isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlerin tehdit ederek istediğinizi yaptırabileceğiniz bir devlet değildir. Bizler her türlü fikri ayrılıklarımıza rağmen ülkemize yönelik her türlü tehdit ve yaptırımlara karşı yek vücut olacak ve siz emperyalistlere boyun eğmeyeceğiz."

Hazırlanan mektubun gönderilmesinin ardından PTT binası önünde basın mensuplarına açıklama yapan Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı, söz konusu yaptırım kararı nedeniyle ABD yönetimini eleştirerek, şunları söyledi:

"Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları olarak bugüne kadar hatalarını bir kardeşlik vazifesi olarak dile getirdiğimiz iki bakanımızın ve hükümetimizin bu konuda sonuna kadar yanındayız. Türkiye, kimsenin tehdit edebileceği ve yaptırım uygulayabileceği bir ülke değildir. Yıllardır ülkemizi sömüren, darbeler yaptıran, stratejik müttefik ilan edip PKK/PYD gibi terör örgütlerine her türlü desteği veren, son olarak da 15 Temmuz darbe girişimini İncirlik’te organize ettiği ispat edilen ABD’nin bu yaptırım kararı ne ilk tehdittir ne de son tehdidi olacaktır."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 19:14
  1. 15 Temmuz darbe girişimi
  2. İncirlik
  3. Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı
  4. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  6. ABD Başkanı Donald Trump

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