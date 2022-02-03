Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan dayısıyla ilgili çarpıcı itiraf

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hayatı "Son Tanık" adıyla kitap oldu. Karamollaoğu, dayısı Şebip Karamollaoğlu'nun 1975 seçimlerinde CHP'den Bursa Senatörü olduğunu söyledi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun hayatı kitaplaştırıldı. Karamollaoğlu, Mustafa Yılmaz'ın kaleme aldığı "Son Tanık" kitabıyla ilgili Sözcü'den Veli Toprak'a konuştu.

Dayısının Emniyet müdürü Şebip Karamollaoğlu olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "1975 seçimlerinde CHP'den Bursa Senatörü olarak Meclis'e girdi. Ben de 1977 seçimlerinde MSP'den milletvekili oldum, aynı dönemde TBMM'de birlikte görev yaptık. Komisyonlarda bazen karşı karşıya geldik. Ama aramız iyiydi, görüşlerimiz, düşüncelerimiz, yaşam tarzlarımız, ülke meselelerine bakışımız farklıydı, ama birbirimize sevgi ve saygımızı hep koruduk" dedi.

'Sülün Osman'ı dayım yakaladı'

Ünlü dolandırıcı Sülün Osman'ın dayısı tarafından yakalandığını da belirten Karamollaoğlu, "Sülün Osmanı, Bursa Altıparmak'ta bir işkembecide çorba içerken dayım yakaladı" ifadelerini kullandı.

'Erbakan ile bir sohbette tanıştım'

Karamollaoğlu, siyasete nasıl atıldığını ise "Necmettin Erbakan ile İngiltere dönüşü bir sohbette tanıştım. O günden itibaren vefatına kadar yanından ayrılmadım" diye anlattı.