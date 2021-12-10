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Dünya "S... et onu" demiş
Dünya

"S... et onu" demiş

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanması, Donald Trump ile dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun arasını açtı. Trump'ın, o günlerde Netanyahu'nun Biden'ı tebrik eden ilk isim olmasına kızdığı ve "O zamandan beri kendisiyle konuşmadım. S... et onu." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:22:00 -
"S... et onu" demiş

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanması, Donald Trump ile dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun arasını açtı.

Seçimlerde hile yapıldığı iddialarını sıklıkla dile getiren Trump'ın, o günlerde Netanyahu'nun Biden'ı tebrik eden ilk isim olmasına kızdığı ortaya çıktı. Görevde oldukları dönemde en yakın siyasi müttefik olarak bilinen Trump ve Netanyahu arasında yaşanan sadakatsizlik gerilimi, ABD basınının gündemine oturdu.

"Korkunç bir hata yaptı"

Netanyahu'nun hareketinin Trump için "bardağı taşıran son damla" olduğu, eski ABD Başkanı'nın, "Biden'ı ilk tebrik eden kişi Netanyahu oldu. Sessiz kalabilirdi. Korkunç bir hata yaptı." dediği kaydedildi. Axios'un haberinde, Melania Trump'ın, Netanyahu'nun tebrik videosunu göstermesinin ardından eski Donald Trump'ın "şoke olduğu" ve "Çok erken davrandı. O zamandan beri kendisiyle konuşmadım. S... et onu." ifadelerini kullandığı belirtildi.

 

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