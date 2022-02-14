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Dünya S. Arabistan'dan Türkiye'yi kızdıracak açıklama
Dünya

S. Arabistan'dan Türkiye'yi kızdıracak açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, Yunanistan ile Avrupa'nın gazına gelerek Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gerilimi tırmandıran hamlelerde bulunan Rum kesiminin, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki bağlantının inşa edilmesi sürecine liderlik ettiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 14:47:00 - 2022-02-14 14:51:57
S. Arabistan'dan Türkiye'yi kızdıracak açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti.

Rum basınında yer alan habere göre, Bakan Al Suud, Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Al Suud, Yunanistan ile Avrupa'nın gazına gelerek Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gerilimi tırmandıran hamlelerde bulunan Rum kesiminin, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki bağlantının inşa edilmesi sürecine liderlik ettiğini iddia etti.

Al Suud, Rum kesimi ile Suudi Arabistan arasında şu anda turizm, enerji, ticaret, taşımacılık, savunma gibi birçok alandaki 11 karşılıklı anlayış memorandumu ve anlaşmanın revizyon halinde olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun ortaklarına sağladığı ekonomik ve yatırım fırsatlarına odaklandıklarını belirten Al Suud, Rum kesiminin vizyonlarında önemli bir ortak haline gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Kasulidis de GKRY'nin AB-Suudi Arabistan ilişkilerinde stratejik bir yakınlaşmanın destekçisi olduğunu söyledi.

Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs'taki güven oluşturucu önlemleri de ele aldıklarını da ifade eden Kasulidis, "güven yaratıcı önlemleri ülkenin yeniden birleşmesine ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlaması yolunun açılması için önerdiklerini" belirtti.

Kasulidis, görüşmenin büyük bir bölümünde Körfez bölgesindeki son gelişmeleri de ele aldıklarını kaydederek, Rum kesimi hükümetinin, Suudi Arabistan'a ve halkına yönelik destek ve dayanışmasını da dile getirdi.

Öte yandan Al Suud, GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştü.

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