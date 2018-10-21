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S. Arabistan: Kaşıkçı'nın cesedini halıya sardık

İsmini açıklamayan bir Suudi yetkili, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra cesedini halıya sararak konsolosluk binasından çıkardıklarını söyledi.

21 Ekim 2018 Pazar 14:05
S. Arabistan: Kaşıkçı'nın cesedini halıya sardık

Bir Suudi yetkili, Reuters’a, katlettikleri vatandaşları gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ölümü hata

Suudi yetkili, Kaşıkçı ile aynı anda konsolosluk binasında bulunan 15 kişinin, Suudi gazeteciyi ülkesine dönmeye ikna etmek için uğraştığını, bu sırada arbede çıktığını söyledi.

Cesedi halıya sarmışlar

Aynı yetkili açıklamasında, olayın üstünü örmek isteyen 15 kişilik ekibin Kaşıkçı’yı bir halıya sardığını ve konsolosluk aracıyla dışarı çıkardığını iddia etti.

“Yerel işbirlikçi”

Suudi ismin iddiasına göre, halı içinde çıkarılan Kaşıkçı, cesedinin yok edilmesi için bir “yerel işbirlikçi”ye teslim edildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 14:05
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı

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