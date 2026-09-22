S-400'lerden sonra cehennem yaptırımları korkuttu: Rusya'dan alımlar bıçak gibi kesilecek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'dan S-400 ve savaş uçağı tedarik etmeyi sürdüren Hndistan, cehennem yaptırımları nedeniyle büyük bir geri adıma hazırlanıyor.
ABD’de “cehennem yaptırımları” yasasının kabul edilmesi ve yeni cezalandırıcı gümrük vergileri getirilmesi tehdidi nedeniyle Hint petrol rafinerileri Rusya’dan petrol alımlarını azaltabilir.
Bloomberg’e göre, Rusya’nın Hindistan’ın petrol ithalatındaki payı rekor seviye olan %50,8’e ulaştı.
Ajansın aktardığı Kpler analitik platformu verilerine göre, Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatı şimdiden düştü; Eylül ayı sonuçlarına göre bu rakam günde yaklaşık 1,9 milyon varil olabilir.
Bu, bu yılın Nisan ayından bu yana en düşük seviye olup ülkeye yapılan toplam petrol sevkiyatının yalnızca %35’inden biraz fazlasına denk geliyor.
Dünyanın üçüncü büyük petrol alıcısı, son aylarda yüksek fiyatları ve Orta Doğu’dan süren akış kesintilerini telafi etmeye çalışarak ithalatının yarısından fazlasını Rusya’dan satın alıyordu.