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Yıllardır hayaliydi! Galatasaray başkanlık seçimlerinde aday olacak

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yıllardır hayaliydi! Galatasaray başkanlık seçimlerinde aday olacak

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, 2028 yılında yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesinde çalışmalarına başladı.

#1
Foto - Yıllardır hayaliydi! Galatasaray başkanlık seçimlerinde aday olacak

Sarı-kırmızılı kulüpte farklı dönemlerde yöneticilik görevinde bulunan Albayrak’ın, yeniden Galatasaray yönetiminde yer almak için hazırlık yaptığı belirtildi.

#2
Foto - Yıllardır hayaliydi! Galatasaray başkanlık seçimlerinde aday olacak

Ancak bu kez yöneticilik değil başkanlık koltuğuna oturmayı hedefliyor. Gazeteci Haluk Yürekli konuyla ilgili aldığı bilgileri aktardı. Yürekli'nin sözleri şöyle:

#3
Foto - Yıllardır hayaliydi! Galatasaray başkanlık seçimlerinde aday olacak

"EN CİDDİ HAZIRLIĞI ALBAYRAK YAPIYOR" "Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın 2028 başkanlık seçimleri için çalışmalar yürütüyor.

#4
Foto - Yıllardır hayaliydi! Galatasaray başkanlık seçimlerinde aday olacak

Kaan Kançal'ın adı geçiyor. Mustafa Cengiz döneminde yöneticilik yapmıştı. Eşref Hamamcıoğlu potansiyel aday. En ciddi hazırlığın Abdurahim Albayrak tarafından yapıldığını duyuyorum.

#5
Foto - Yıllardır hayaliydi! Galatasaray başkanlık seçimlerinde aday olacak

Erden Timur'un hazırlık içinde olduğunu sanmıyorum. Kendi içinde bir takım süreçleri var. Ama bence doğal başkan adayı."

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