Yıllardır hayaliydi! Galatasaray başkanlık seçimlerinde aday olacak
Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, 2028 yılında yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesinde çalışmalarına başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, 2028 yılında yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesinde çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpte farklı dönemlerde yöneticilik görevinde bulunan Albayrak’ın, yeniden Galatasaray yönetiminde yer almak için hazırlık yaptığı belirtildi.
Ancak bu kez yöneticilik değil başkanlık koltuğuna oturmayı hedefliyor. Gazeteci Haluk Yürekli konuyla ilgili aldığı bilgileri aktardı. Yürekli'nin sözleri şöyle:
"EN CİDDİ HAZIRLIĞI ALBAYRAK YAPIYOR" "Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın 2028 başkanlık seçimleri için çalışmalar yürütüyor.
Kaan Kançal'ın adı geçiyor. Mustafa Cengiz döneminde yöneticilik yapmıştı. Eşref Hamamcıoğlu potansiyel aday. En ciddi hazırlığın Abdurahim Albayrak tarafından yapıldığını duyuyorum.
Erden Timur'un hazırlık içinde olduğunu sanmıyorum. Kendi içinde bir takım süreçleri var. Ama bence doğal başkan adayı."
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