Trump’a Mahkeme şoku! Medya yasağı yargıya taşındı

ABD Başkanı Donald Trump ile Amerikan medyasının bazı kuruluşları arasındaki gerilim bu kez federal mahkemeye taşındı.

CNN, MS NOW ve Politico, Trump yönetiminin muhabirlerinin Beyaz Saray'a erişimini engellemesi üzerine Washington DC'deki federal mahkemede ortak dava açtı. Üç kuruluş, mahkemeden erişimin yeniden sağlanması için acil müdahale talep ediyor.

Trump, 18 Eylül'de CNN, MS NOW ve Politico'yu Beyaz Saray'dan men ettiğini açıklamış, kararına gerekçe olarak söz konusu kuruluşların kendisi ve yönetimi hakkında “yalan haber” yaptığını söylemişti.

Muhabirlerin kartları çalışmadı

Trump'ın açıklamasının ardından karar fiilen uygulanmaya başladı.

CNN Beyaz Saray muhabiri Betsy Klein, MS NOW muhabiri Akayla Gardner ve Politico muhabiri Cheyenne Haslett'ın Beyaz Saray'a girişleri engellendi. Bazı gazetecilerin basın kartlarının devre dışı bırakıldığı veya ellerinden alındığı bildirildi.

Üç medya kuruluşu bunun üzerine ortak hareket ederek konuyu yargıya taşıdı.

Birinci Ek Maddeyi gerekçe gösterdiler

CNN, MS NOW ve Politico, yasağın ABD Anayasası'nın ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alan Birinci Ek Maddesi'ni ihlal ettiğini öne sürdü.

Kuruluşlar ayrıca, herhangi bir ön bildirim veya süreç işletilmeden gazetecilerin akreditasyonlarının kaldırıldığını belirterek, hükümetin hoşlanmadığı yayınlar nedeniyle gazetecilerin Beyaz Saray'dan uzaklaştırılamayacağını kaydetti.

Dava kapsamında gazetecilerin Beyaz Saray'a erişimlerinin yeniden sağlanması ve kısıtlamanın uygulanmasının durdurulması talep edildi.

Trump: Yalan haber yapıyorlar

Trump ise kararının arkasında duruyor.

ABD Başkanı, söz konusu medya kuruluşlarının kendisi, yönetimi ve ABD hakkında “kurgu ve yalanlar” yayımladığını belirterek yasağı bu gerekçeyle aldığını açıkladı. Trump ayrıca başka medya kuruluşlarının da benzer kısıtlamalarla karşılaşabileceğinin sinyalini verdi.

Diğer televizyonlardan dikkat çeken hamle

Krizin boyutu dava ile de sınırlı kalmadı. CNN'in Beyaz Saray'daki televizyon havuzuna erişiminin engellenmesinin ardından büyük Amerikan televizyon kuruluşlarının ortak görüntü havuzundaki faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

Gözler şimdi Washington'daki federal mahkemenin, üç medya kuruluşunun acil erişim talebi hakkında vereceği karara çevrildi.