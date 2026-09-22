  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti! Mega kent için saat verildi! İstanbul’a sağanak geliyor Başkan Erdoğan'dan New York'ta kritik diplomatik zirve! Türkiye dünya sahnesinde gövde gösterisi yapıyor! COP31 afişleri New York'u salladı, Türkevi bayraklarla donatıldı! Geri manevra faciaya yol açtı! Çekici işçi servisine çarptı, 8 kişi yaralandı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yürütülen rant projeleri deşifre oldu! Gazeteci Ece Sevim Sözcü Gazetesi’ni rezil rüsva etti! Galatasaray'da kriz senaryolarına sert tepki! Dursun Özbek'ten Okan Buruk için net mesaj! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı Trump’a Mahkeme şoku! Medya yasağı yargıya taşındı Demir çubukla vahşi cinayet örtbas mı edildi! Dorukhan Büyükışık dosyasında şoke eden delil skandalı!
Yaşam Artvin’in zirvelerinde objektife takıldılar! Kızıl akbabaların doğal yaşamı böyle görüntülendi
Yaşam

Artvin’in zirvelerinde objektife takıldılar! Kızıl akbabaların doğal yaşamı böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Artvin’in sarp ve yüksek yamaçlarında yaşayan kızıl akbabalar, doğal ortamlarında böyle görüntülendi.

Artvin’in ulaşılması güç kayalıkları, kızıl akbabaların doğal yaşamına ev sahipliği yapıyor.

 

Kızıl akbabalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli Şerafettin Altunsoy tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde kızıl akbabaların kimi zaman yuvalarında beslenirken kimi zaman ise dinlenirken görüldüğü anlar yer aldı.

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kızıl akbabaların doğal yaşamını gözler önüne seren görüntüleri, "Zirvelerde hava sakin olsa da ortam her zaman öyle olmayabilir" notuyla paylaştı.

Yıllar süren dava sonuçlandı! Restorandaki "ketçap" krizine Yargıtay’dan son nokta
Yıllar süren dava sonuçlandı! Restorandaki “ketçap” krizine Yargıtay’dan son nokta

Yaşam

Yıllar süren dava sonuçlandı! Restorandaki “ketçap” krizine Yargıtay’dan son nokta

Dünyanın diğer ucunda değil Türkiye'de! Denizin ortasında dev bir timsah var sanılıyor
Dünyanın diğer ucunda değil Türkiye'de! Denizin ortasında dev bir timsah var sanılıyor

Yaşam

Dünyanın diğer ucunda değil Türkiye'de! Denizin ortasında dev bir timsah var sanılıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23