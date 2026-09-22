  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İnternetten tabak siparişi verdiğini sandı! Gelen ürünleri görünce şoke oldu Yanlış okumuyorsunuz! Rize'de çaydan kahve üretildi Metro ücretlerine mesafe ayarı: İade sistemi geliyor Cüzdanlardaki banknotlar tarih oluyor! İşte yeni paralarda yer alabilecek isimler Ankara'da dehşet evi: 3 erkek cesedi bulundu! Döviz piyasasında hareketlilik! Kim bu gizemli milyarder? “Fon” skandalı sonrası Türkiye’deki hesabından bir gecede tam 45 milyar TL çekti Rakiplerini ezdi geçti: En çok satılan telefon belli oldu!
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Rakiplerini ezdi geçti: En çok satılan telefon belli oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rakiplerini ezdi geçti: En çok satılan telefon belli oldu!

Counterpoint Research verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında en çok satılan telefon markaları belli oldu...

#1
Foto - Rakiplerini ezdi geçti: En çok satılan telefon belli oldu!

Counterpoint Research tarafından paylaşılan küresel pazar analizi, 2026 yılının ilk yarısında en çok satan akıllı telefon üreticilerini ortaya koydu.

#2
Foto - Rakiplerini ezdi geçti: En çok satılan telefon belli oldu!

Küresel sevkiyatların ikinci çeyrekte yüzde 7 daraldığı dönemde Samsung, satışlarını yıllık bazda yüzde 9 artırarak ilk sıraya yerleşti. Şirketin bu başarısında uyguladığı uygun fiyatlandırma politikaları ve rekabet dinamikleri belirleyici rol oynadı.

#3
Foto - Rakiplerini ezdi geçti: En çok satılan telefon belli oldu!

Bu strateji sayesinde marka, yüzde 22'lik pazar payı elde ederek sektördeki düşüşe rağmen büyüme ivmesini korudu.

#4
Foto - Rakiplerini ezdi geçti: En çok satılan telefon belli oldu!

APPLE ZİRVEYİ TAKİP EDERKEN DİĞER DEVLERİN SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ Listenin ikinci sırasındaki Apple, iPhone 17 serisinin desteğiyle yıllık bazda yüzde 13 büyüyerek ikinci çeyrekte yüzde 21 pazar payına ulaştı.

#5
Foto - Rakiplerini ezdi geçti: En çok satılan telefon belli oldu!

Artan bellek maliyetleri nedeniyle yüzde 26'lık sert bir düşüş yaşayan Xiaomi ise yüzde 11 pazar payıyla üçüncü sırada kaldı. Pazarda dördüncü sırayı yüzde 10'luk pazar payıyla Oppo alırken, Vivo yüzde 8'lik payıyla beşinci sıraya yerleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dahi Türk fizikçi 175 yıllık gizeme ışık tuttu! Furkan Öztürk dünyayı heyecanlandıran keşfi anlattı
Gündem

Dahi Türk fizikçi 175 yıllık gizeme ışık tuttu! Furkan Öztürk dünyayı heyecanlandıran keşfi anlattı

Türk fizikçi Furkan Öztürk’ün Harvard’daki doktora çalışmaları sırasında imza attığı araştırma, yaşamın temel moleküllerinin neden tek bir “..
Kuriş operasyonu sonrası kayyım atanmıştı! O giyim firmasının sahibi gözaltında
Gündem

Kuriş operasyonu sonrası kayyım atanmıştı! O giyim firmasının sahibi gözaltında

Türkiye'nin bilinen tesettür giyim markalarından Armine'nin kurucusu Mehmet Dursun, "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasının 4. dalga oper..
Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı!
Spor

Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma da Amedspor 3 puanın sahibi ol..
Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı
Gündem

Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı

Almanya’da Türk kökenli bir siyasetçinin sandıktan birinci çıkarak elde ettiği tarihi başarı, tüm Türkiye’de ve Cumhur İttifakı tabanında mi..
Gazeteci ifşa etti: Yolsuz Eko’nun çevresi kan kusuyor! Bu artık sır değil
Gündem

Gazeteci ifşa etti: Yolsuz Eko’nun çevresi kan kusuyor! Bu artık sır değil

Yolsuzluk ve şaibe skandallarıyla köşeye sıkışıp Silivri’ye hapsedilen Ekrem İmamoğlu ile mutlak butlan kararı ile CHP’den kopup Yeni Parti ..
Jet Fadıl’dan alınan paralar şimdi paylaşılamıyor! Kadir İnanır parasını, emekçiler havasını aldı
Gündem

Jet Fadıl’dan alınan paralar şimdi paylaşılamıyor! Kadir İnanır parasını, emekçiler havasını aldı

Daire vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran Fadıl Akgündüz’ün reklamlarında oynayan ve hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın mirası davasında kavg..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23