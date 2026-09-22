Rakiplerini ezdi geçti: En çok satılan telefon belli oldu!
Counterpoint Research verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında en çok satılan telefon markaları belli oldu...
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Counterpoint Research verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında en çok satılan telefon markaları belli oldu...
Counterpoint Research tarafından paylaşılan küresel pazar analizi, 2026 yılının ilk yarısında en çok satan akıllı telefon üreticilerini ortaya koydu.
Küresel sevkiyatların ikinci çeyrekte yüzde 7 daraldığı dönemde Samsung, satışlarını yıllık bazda yüzde 9 artırarak ilk sıraya yerleşti. Şirketin bu başarısında uyguladığı uygun fiyatlandırma politikaları ve rekabet dinamikleri belirleyici rol oynadı.
Bu strateji sayesinde marka, yüzde 22'lik pazar payı elde ederek sektördeki düşüşe rağmen büyüme ivmesini korudu.
APPLE ZİRVEYİ TAKİP EDERKEN DİĞER DEVLERİN SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ Listenin ikinci sırasındaki Apple, iPhone 17 serisinin desteğiyle yıllık bazda yüzde 13 büyüyerek ikinci çeyrekte yüzde 21 pazar payına ulaştı.
Artan bellek maliyetleri nedeniyle yüzde 26'lık sert bir düşüş yaşayan Xiaomi ise yüzde 11 pazar payıyla üçüncü sırada kaldı. Pazarda dördüncü sırayı yüzde 10'luk pazar payıyla Oppo alırken, Vivo yüzde 8'lik payıyla beşinci sıraya yerleşti.
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