Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman?

Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulamasının 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek olması, Türkiye'deki milyonlarca vatandaşı "Saatler geri alınacak mı?" sorusunun cevabını aramaya yöneltti. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kalıcı hale getirilen ileri saat (yaz saati) uygulaması nedeniyle Türkiye'de bu yıl da kış saati uygulamasına geçilmeyecek ve saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bazı akıllı cihazların ve eski model elektronik aletlerin bu geçişi otomatik olarak yapma ihtimaline karşı uzmanlar vatandaşları saatlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.