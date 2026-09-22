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Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman?

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Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman?

Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulamasının 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek olması, Türkiye'deki milyonlarca vatandaşı "Saatler geri alınacak mı?" sorusunun cevabını aramaya yöneltti. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kalıcı hale getirilen ileri saat (yaz saati) uygulaması nedeniyle Türkiye'de bu yıl da kış saati uygulamasına geçilmeyecek ve saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bazı akıllı cihazların ve eski model elektronik aletlerin bu geçişi otomatik olarak yapma ihtimaline karşı uzmanlar vatandaşları saatlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

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Foto - Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman?

''Saatler geri alınacak mı, Kış saati uygulaması Türkiye'de uygulanacak mı?'' sorularının yanıtı günün en çok araştırılan konusu oluyor. Yaz ayının bitmesiyle gündüzlerin kısalıp geceler uzamaya başladı. Hatırlanacağı üzere Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının yani yaz saatinin kalıcı olması kararlaştırılmıştı.

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Foto - Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman?

Peki Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiye’de saatler geri mi ileri mi alınacak?

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Foto - Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman?

Avrupa'da mevsimsel saat değişikliği uygulaması devam ediyor. Avrupa Birliği'nin 2026 takvimine göre yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek ve saatler standart saate geçirilecek. Türkiye'de ise aynı tarihte saat değişikliği yapılmayacak.

#4
Foto - Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman?

Türkiye'de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak. Son olarak Bakanlar kurulu kararıyla yaz saati uygulaması 28 Ekim 2018 yılında kadar devam etti.

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Foto - Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman?

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.

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Foto - Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman?

Kış saati uygulaması, yaz saati döneminin sona ermesiyle saatlerin 1 saat geri alınarak standart saat düzenine geçilmesi anlamına geliyor. Yaz saati uygulamasında saatler ileri alınırken kış saati uygulamasında saatler geri alınıyor. Türkiye'de ise sabit saat uygulaması nedeniyle yıl içinde bu yönde bir değişiklik yapılmıyor.

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Yorumlar

Bu sistem en iyisi...

Çocuklar sabah karanlıkta okula gidiyor diyorlar. Eski sistemde de karanlıkta eve dönüyorlardı. Hangisi daha kötü? Sabah mesai başlıyor, polisler, vs. görevde. Akşam mesai bitiminde ne yapabilirsin? Üstelik sabah namazı vakti vücudda kortizon hormonu salgısı artar, vücud savaşa hazırdır, melatonin salgısı azalır, dinlenme vakti biter. Bu hormon değişimi vaktinde uyumak, kalp krizi riskini de arttırıyor. En çok kalp krizlerinin görüldüğü saatler bunlar. Eski sistem yanlıştı. Devamlı yaz saati uygulaması insanlara evde geçirecek vakti bereketlendiriyor. Tek problem, namaz vakti ayarı yapmak lazım batıda...
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