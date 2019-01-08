S-400’lerde geri adım atmak yok

Muhammet Kutlu Ankara

Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2018’de gerçekleştirilen projeler ve 2019’da hayata geçirilecek proje hedefleri hakkında bilgi verdi.

İsmail Demir, S-400 ve Patriotların aynı anda mı alınacağına ilişkin soruya, “Bizim S400’ü tercih etmemiz, ihtiyaçlarımızın tamamen karşılandığı anlamına gelmiyor. S400, ihtiyacımızı tamamen karşılamadığı için de ilave sistem ihtiyacımızı karşılamak üzere de görüşebileceğimizi söylemiştik. Patriotlarla ilgili 3.5 milyar dolarlık bir teklif var, kamuoyuna da yansıdı biliyorsunuz, o civarda bir teklif, ama biz bunu tabii tartışacağız” karşılığını verdi.

Şu anda işleyen takvimde, F35’lerin 2019 sonbaharında Türkiye’ye geleceklerini belirten Demir, “Bir taraftan teslimatlar devam edecek, Amerika’da da eğitimler devam edecek. Bizim takvimimiz şu anda böyle işliyor” bilgisini paylaştı.

İsmail Demir, S400 süreci ile ilgili olarak Türkiye’nin karşısına F35’lerin uçuş güvenliği ile ilgili sıkıntılar çıkabileceği yorumlarına ilişkin olarak ise, “Biz baştan beri şunu söyledik: Bizim kullanacağımız bu sistem, kendi başına tamamen kendi radarı, kendi tespit sistemleri, takip sistemleriyle çalışacak ve diğer sistemlere entegre olmayacak. NATO sistemine entegre olacak bir sistem için de hem milli gelişmemiz devam ediyor, hem Eurosam’la çalışmamız devam ediyor, eğer Patriot teklifiyle ilgili bir ilerleme sağlanırsa orada da yine bir çalışma devam ediyor” diye konuştu.

“Şimdiye kadar 1 senedir bu konu dillendirildiği halde hiçbir teknik ekip gelip de; bizimle riskler şunlar şunlar şunlardır, bizim baktığımız açıdan risk görüyoruz, teknik açıdan bunlarla ilgili tedbir alalım diye bir argüman veya tartışma veya ekip görmedik ve duymadık” diyen Demir, “Bunu bize anlatacak bir ekip göndereceklerini söylediler, önümüzdeki haftalarda onu bekliyoruz” bilgisini paylaştı.

Füze sistemlerinde yerli yazılım

Yerli yazılım ile ilgili bir soru üzerine Başkan Demir, “S-400’ler gündeme geldiği ilk günden beri, Ruslarla ilk konuşma aşamamızda olmazsa olmaz şartımız yazılımlarının yerli olmasıydı” bilgisini verdi.

SSB Başkanı İsmail Demir, Patriotlar konusunda da Türkiye’nin en başından beri şartının yerli yazılım ile kullanma olduğunu hatırlatarak, bu şart üzerinden görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Demir, yerli hava savunma sistemlerinde tarihin belli olup olmadığı sorusuna da, “Hava savunma sistemi bir mimari malumunuz, yani katmanlarla oluşuyor. Biz HİSAR-A için 2021’i HİSAR-O için 2022’yi öngörüyoruz servis edilme tarihlerini” dedi.

Milli Muharip Uçak ile ilgili son durumun sorulması üzerine Demir, “2023’te uçağımızı göreceğimizi söylüyoruz. Motorla ilgili de birkaç alternatif var. Yani motor geliştirmenin kendisi dahi çok uzun süre alacak bir olay. Milli Muharip uçakta İngilizlerle şu anda aslında ilişkimiz devam ediyor, çok sayıda mühendis onlardan burada çalışıyorlar, bizim mühendislerimiz oraya gidiyorlar, bir İngiliz işbirliği var, ama bu bir mühendislik desteği bazında devam eden bir ilişki. Motorla ilgili de belirli teklifleri var, bunları görüşüyoruz, ama demin de belirttiğim gibi bizim milli projelerle ilgili çok net kırmızı çizgilerimiz var. Bunları yerine getirdikleri takdirde işbirliğimiz yürüyebilir” karşılığını verdi.

SSB Başkanı Demir, Suriye’deki operasyonlarda geliştirilen milli silahların durumunun sorulması üzerine de, “Bu ürünleri bilfiil sahada çok yoğun şekilde kullanmaya başladık, bu da bizim için önemli bir artı” değerlendirmesini yaptı.

Savunma sanayii ihracatına ilişkin verilerin sorulması üzerine Demir, “İhracatla ilgili şimdi aslında ülkeler çok çeşitli olmaya başladı. Şimdi bizim hedef pazarlarımıza malumunuz Orta Asya ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Kuzey Afrika, çeşitli Afrika ülkeleri hatta Güney Amerika’yı bile şu an da kolumuz uzandı ve orada bile başlattık geçen sene bir satışımız oldu. Doğu Avrupa ülkeleriyle çok sıkı temaslarımız var. Burada ilginç bir şey; ilk 10 ülke arasında, ABD başlardadır. Bunun da sebebi şu: Savunma ve havacılık dediğimizde, büyük şirketlere önemli ölçüde alt yüklenicilik yapan şirketlerimiz var. Mesela bir TEI - GE ortaklığıdır, çok önemli ölçüde GE’ye ürün yapıp ihraç ediyor, bu da oradaki ihraç rakamlarını artıran parametrelerden birisi olacaktır” bilgisini verdi.