S-400 ve Patriot tarih oluyor! Milli SİPER için ilk adım atıldı

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca 2018 içinde ve yıl sonundan itibaren bugüne kadar geçen sürede meydana gelen olaylarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlıkta düzenlenen toplantıda bilgi veren Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Hava savunma sistemleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Önemli hava ve füze tehdidine maruz kalan ülkemiz için hava savunma sistemi, bir tercih değil, zorunluluktur. Rusya Federasyonu'ndan S-400 sistemleri tedariki ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır. Teknoloji transferi ve ortak üretim yoluyla, kendi milli sistemlerimizi geliştirmek üzere başlattığımız çalışmalar da müttefiklerimiz İtalya ve Fransa ortaklığı olan EUROSAM ile yürütülmektedir. Patriot'larla ilgili ise ABD tarafından verilen teklif kapsamında temaslar halen Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından devam etmektedir. Ayrıca yerli ve milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi projemiz SİPER'in de ilk adımını atmış bulunmaktayız. F35'lerle ilgili olarak, ilk 2 uçak, 21 Haziran 2018'de teslim alınmıştır. Pilot ve bakım eğitimleri, ABD'de devam etmektedir. Mart 2019'da alınacak 2 uçakla toplam 4 uçak, pilot/bakım eğitimleri için 2020 sonuna kadar ABD'de kalacak, 5 ve 6'ncı uçaklar ise 30 Kasım 2019'da Malatya'ya intikal ettirilecektir.