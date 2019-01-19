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S-400 ve Patriot tarih oluyor! Milli SİPER için ilk adım atıldı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi projesi SİPER için ilk adım atıldı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:40
S-400 ve Patriot tarih oluyor! Milli SİPER için ilk adım atıldı

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca 2018 içinde ve yıl sonundan itibaren bugüne kadar geçen sürede meydana gelen olaylarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlıkta düzenlenen toplantıda bilgi veren Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Hava savunma sistemleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Önemli hava ve füze tehdidine maruz kalan ülkemiz için hava savunma sistemi, bir tercih değil, zorunluluktur. Rusya Federasyonu'ndan S-400 sistemleri tedariki ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır. Teknoloji transferi ve ortak üretim yoluyla, kendi milli sistemlerimizi geliştirmek üzere başlattığımız çalışmalar da müttefiklerimiz İtalya ve Fransa ortaklığı olan EUROSAM ile yürütülmektedir. Patriot'larla ilgili ise ABD tarafından verilen teklif kapsamında temaslar halen Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından devam etmektedir. Ayrıca yerli ve milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi projemiz SİPER'in de ilk adımını atmış bulunmaktayız. F35'lerle ilgili olarak, ilk 2 uçak, 21 Haziran 2018'de teslim alınmıştır. Pilot ve bakım eğitimleri, ABD'de devam etmektedir. Mart 2019'da alınacak 2 uçakla toplam 4 uçak, pilot/bakım eğitimleri için 2020 sonuna kadar ABD'de kalacak, 5 ve 6'ncı uçaklar ise 30 Kasım 2019'da Malatya'ya intikal ettirilecektir.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 17:40
  1. Malatya
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Nadide Şebnem Aktop
  4. Hava savunma sistemi
  5. S-400
  6. Patriot
  7. EUROSAM
  8. SİPER

YORUM YAZ

  • TahirTahir9 dk önce
    Neden hep şimdi hatırladık bu büyük işleri,lafta olamaz inşallah
  • Yeniakit Sakaryada yoktun Yazıklar olsun . Yerli ve Milli olsun Biz yapalım Yeniakit Sakaryada yoktun Yazıklar olsun . Yerli ve Milli olsun Biz yapalım 17 dk önce
    ASKERİ FABRİKALAR TANK PALET FABRİKASI ÖZELLEŞTİRİLMESİN . TELEKOM ARAPLARA VERİLDİ NE OLDU İÇİNİ BOŞALTTI . ARAP ETHEM İRANLI RIZA GİBİ OLMASIN .EN BÜYÜK TÜRK DÜŞMANI ŞUAN ARABLAR KATARIN YARIN KALLEŞLİK YAPMAYACAĞINI KİM GARANTİ EDER .BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA EN BÜYÜK KAZIĞI ARABLARDAN YEMEDİK Mİ
  • ahmetahmet23 dk önce
    yeni seçim zamanı yine savunma sanayi.. yere artık milleti bu kadar saf yerine koymayın... saha tohum üretemiyoruz, sorarsan aya koloni kurucaz....
  • sami dostsami dost47 dk önce
    arkadaslar, basliklari ve icerikleri daha profesyonel bir sekilde yazsaniz daha iyi olur, bu haber konulari birer liselilerin populist gözlügüyle yazdigi haberler gibi.

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