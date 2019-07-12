S-400 tweetleri dalga konusu oldu

Türkiye'nin menfaatine yarayacak her türlü olayda Türkiye düşmanlığı yapan Aslı Aydıntaşbaş ve FETÖ'cü firari hain Emre Uslu'nun S400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye gelemeyeceğine dair kehanetleri S400'ün teslimatıyla beraber çöktü.

Geçen haftada Nevşin Mengü ismini veremediği bir üst düzey yetikiliyle konuştuğunu söylemişti. Konuştuğu tüm uzmanların, s-400'lerin Türkiye'nin sınırlarını koruyamayacağını söylediğini aktaran Mengü, "S-400 savunma sistemiyle ilgili tüm konuştuğum uzmanlar diyorlar ki: 'Aslında bu S-400 sistemi Türkiye'nin aldığı çok da öyle kapsamlı Türkiye'nin sınırlarını kapsamlı koruyacak bir sistem değil. Aksine bu çok sınırlı bir yeri koruyabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin çok verimli kullanabileceği sistem değil" demişti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Uslu, Aydıntaşbaş ve Nevşin Mengü'yle dalga geçiti.

İşte FETÖ'cü Emre Uslu ve Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş'ın attığı tweetler: