Rüzgar ve hava kirliliği kalp krizi riskini artıyor

Kalp krizi, pek çok sebepten kaynaklanabiliyor. Uzmanlar ise, rüzgarın ve hava kirliliğinin kalp krizine yol açabileceğini söyleyerek, özellikle kalp hastalarına çeşitli uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...

Uzmanlar, soğuk havanın direkt olarak tansiyonu arttırıcı etkisi olduğunu, bu yüzden kalp rahatsızlığı olan kişilerin soğuk havaya karşı özellikle de tok karınla yürümemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Aksi halde rüzgara karşı yüründüğünde kalp damar hastalarında 'angina pektoris' denilen göğüs ağrıları görülebiliyor. Uzmanlar rüzgarın da kalp krizine yol açabileceğini söylüyor.

Bir başka dikkat edilmesi gereken noktanın ise hava kirliliği olduğunu belirten uzmanlar, kışın ısınma amacıyla kullanılan yakıt dumanının kalp ve akciğer hastalarını olumsuz etkileyebileceği için ağır kalp hastalarının havanın kirli olduğu günlerde sokağa çıkmamaları gerektiğini, çıkmalarının tehlikeli olabileceğini söylüyor.