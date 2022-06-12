Rüzgâr ve güneş, enerji ithalatını aşağıya çekti

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember’ın analizine göre ülkede 1 Mayıs 2021-30 Nisan 2022 döneminde rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerince 46.3 teravatsaat elektrik üretildi. Bu elektrik, doğal gaz santralleri tarafından üretilse 7 milyar dolarlık fazladan ithalat yapılması gerekecekti.

Büyüme potansiyeli yüksek

Analize göre Türkiye’de elektrik üretiminde geçen yıldaki kapasite artışının yüzde 97’si yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Ülkede rüzgâr ve güneş enerjisinde büyüme fırsatı fazla ancak alınacak aşama çok. Türkiye, yıllık 8 gigavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Ülkenin bu kapasiteyi kullanması durumunda maliyetli fosil yakıt ithalatını ikame edebileceği ve böylece elektrik faturalarını daha da azaltabileceği öngörülüyor.

Daha çok faydalanılabilir

Ember Elektrik ve İklim Veri Analisti Ufuk Alparslan, analizle ilgili yaptığı açıklamada doğru politikalarla yenilenebilir enerjiden daha çok faydalanılabileceğine dikkati çekti. Alparslan, şunları ifade etti: “Destekleme mekanizması sonrası ülkemizde yenilenebilir enerji kurulumları serbest piyasa ve ihaleler üzerinden ilerleyecek. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için rüzgâr ve güneşe daha fazla kapasite tahsis edilmesi, yatırımları sekteye uğratacak piyasa müdahalelerinden kaçınılması gerekiyor. Enerji kriziyle mücadele devam ediyor. Mücadele, güneş enerjisi gibi çok hızlı uygulanabilen çözümlere ihtiyaç duyuyor.”