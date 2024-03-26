  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Konuştukça daha da batıyor! "Öcalan hain değildi" diyen CHP’liden yeni pişkinlik!

Türkiye’ye giriş yapan o isim yakalandı: PKK’dan, seçimler için alçak plan

Disipline sevk edilen Abdurrahman Akyüz’den uyarı: ‘Yeniden Refah adayını çekmezse…’

‘Mal varlığı’ tartışmasında yeni perde! Altınok’tan Yavaş’a hodri meydan

2 CHP’li belediye başkanı daha çağrıldı! Para kuleleri skandalı sıçradıkça sıçrıyor

Arap ülkesinden görülmemiş Türkiye kararı! Çuvallar dolusu paralarla geliyorlar, orayı işaret ettiler

İşte Türkiye’nin yeni avcısı! Görüntüler az önce geldi! Özellikleri dikkat çekti! Birileri çok fena kuduracak

Kapalı kapılar ardında neler söylüyorlar neler! İşte korkudan söyleyemedikleri CHP-DEM ittifakı

ASELSAN’dan F-16’lara milli yetenek... Çok sayıda görevi aynı anda icra edebilecek: AESA sahada her şeyi değiştirir

Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçen Suat Pamukçu’dan Türkiye’yi sarsacak uyarı! Gör bunu artık Fatih Erbakan
Siyaset Rüzgar Gülü Tanju döndükçe dönüyor!
Siyaset

Rüzgar Gülü Tanju döndükçe dönüyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 17:43:00 - 2024-03-26 17:47:05

Siyaset dünyasındaki kıvraklığıyla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘Bana kimse yukarıdan talimat veremez’ derken kendisine gelen soruya verdiği cevapla çark etti.

 HABER MERKEZİ 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde yaptığı açıklamada, 'Hayatımda hiç kıvırmadım. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım' diyerek ahkam kesen fakat daha önce atıldığı CHP’ye döner dönmez tekrar aday yapılan Tanju Özcan, kıvırmaya devam ediyor. Kıvraklığıyla dansöz Asena’ya taş çıkaran CHP’li Özcan, ‘Bana kimse yukarıdan talimat veremez’ diyerek esip gürlerken, dakikalar içinde benzeri görülmemiş bir çarka imza attı.

Tanju, “Tanjuluğunu” yapıyor

Bolu’da yayımlanan bir yerel gazetenin kanalına konuk olan Özcan, programda “MHP’nin adayı kardeşim, yukarıdan bir genel başkan yardımcısı veya bir milletvekili aradı. Sana şunu gönderiyorum onu alacaksın şu göreve vereceksin’ dedi. Hadi vermesin de göreyim. Tanju Özcan’a bunu kim söyleyecek? Var mı böyle bir babayiğit? Yapar mıyım ben? Bana yukarıdan sana şu adamı gönderiyorum vermedim, verirsem de adam değilim” sözlerinin ardından 180 derece bir dönüş sergiledi.

Programın sunucusu Hüseyin Aykan’ın sorduğu 'Meriç Büyük kimdir? Özel kalem müdürü yapılmış mıdır?' sorusuna cevap vermekte zorlanan Özcan, “TBMM’de çalışan bir arkadaşımızdı. Eşi CHP’li Çevre ve Şehircilik bakanıyla çok yakındı. Ben de, 'Kardeşim yazarım. Şu anda özel kalem müdürlüğüm boş.' dedim. Eski dostum, eskiden Muharrem İnce’nin danışmanıydı. Meşhur bir danışmandır çevresi de çok geniştir, onun eşi” dedi.

Moderatörün ‘Üstten mi bağlamış işi?" sorusuna “Bağlamış işte. Bakanla özel bir hukuku var demek ki. Küt diye geldi bende anlamadım şeklinde cevapladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özcan’ın soruyu cevaplarken yüzünün kızardığı ve kendini ifade edemediği dikkatlerden kaçmadı.

Nesrin Topkapı’ya taş çıkarıyor

Sürekli çark ederek dansözleri sollayan Tanju Özcan’ın peşi sıra kıvırması ‘Nesrin Topkapı’yı geride bıraktı’ yorumlarını beraberinde getirdi.

CHP’de dönek olmayan var mı ki! Tanju Özcan 'döneceğimi düşünüyorum' dedi
CHP’de dönek olmayan var mı ki! Tanju Özcan 'döneceğimi düşünüyorum' dedi

Siyaset

CHP’de dönek olmayan var mı ki! Tanju Özcan 'döneceğimi düşünüyorum' dedi

Sosyal medyanın diline düştü! Tanju Özcan'dan büyük kıvraklık
Sosyal medyanın diline düştü! Tanju Özcan'dan büyük kıvraklık

Siyaset

Sosyal medyanın diline düştü! Tanju Özcan'dan büyük kıvraklık

CHP'nin özeti gibi: Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5'ini yerine getirdi!
CHP'nin özeti gibi: Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5'ini yerine getirdi!

Siyaset

CHP'nin özeti gibi: Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5'ini yerine getirdi!

Tanju Özcan tükürdüğünü yaladı
Tanju Özcan tükürdüğünü yaladı

Gündem

Tanju Özcan tükürdüğünü yaladı

Tanju Özcan, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyanlara "soytarı" dedi!
Tanju Özcan, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyanlara "soytarı" dedi!

Siyaset

Tanju Özcan, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyanlara "soytarı" dedi!

Ali Sinanoğlu'ndan faşist Tanju'ya ayar
Ali Sinanoğlu'ndan faşist Tanju'ya ayar

Gündem

Ali Sinanoğlu'ndan faşist Tanju'ya ayar

Tanju Özcan CHP'den seçilen meclis üyesini toplantıdan attı!
Tanju Özcan CHP'den seçilen meclis üyesini toplantıdan attı!

Gündem

Tanju Özcan CHP'den seçilen meclis üyesini toplantıdan attı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23