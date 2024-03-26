Rüzgar Gülü Tanju döndükçe dönüyor!

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde yaptığı açıklamada, 'Hayatımda hiç kıvırmadım. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım' diyerek ahkam kesen fakat daha önce atıldığı CHP’ye döner dönmez tekrar aday yapılan Tanju Özcan, kıvırmaya devam ediyor. Kıvraklığıyla dansöz Asena’ya taş çıkaran CHP’li Özcan, ‘Bana kimse yukarıdan talimat veremez’ diyerek esip gürlerken, dakikalar içinde benzeri görülmemiş bir çarka imza attı.

Tanju, “Tanjuluğunu” yapıyor

Bolu’da yayımlanan bir yerel gazetenin kanalına konuk olan Özcan, programda “MHP’nin adayı kardeşim, yukarıdan bir genel başkan yardımcısı veya bir milletvekili aradı. Sana şunu gönderiyorum onu alacaksın şu göreve vereceksin’ dedi. Hadi vermesin de göreyim. Tanju Özcan’a bunu kim söyleyecek? Var mı böyle bir babayiğit? Yapar mıyım ben? Bana yukarıdan sana şu adamı gönderiyorum vermedim, verirsem de adam değilim” sözlerinin ardından 180 derece bir dönüş sergiledi.

Programın sunucusu Hüseyin Aykan’ın sorduğu 'Meriç Büyük kimdir? Özel kalem müdürü yapılmış mıdır?' sorusuna cevap vermekte zorlanan Özcan, “TBMM’de çalışan bir arkadaşımızdı. Eşi CHP’li Çevre ve Şehircilik bakanıyla çok yakındı. Ben de, 'Kardeşim yazarım. Şu anda özel kalem müdürlüğüm boş.' dedim. Eski dostum, eskiden Muharrem İnce’nin danışmanıydı. Meşhur bir danışmandır çevresi de çok geniştir, onun eşi” dedi.

Moderatörün ‘Üstten mi bağlamış işi?" sorusuna “Bağlamış işte. Bakanla özel bir hukuku var demek ki. Küt diye geldi bende anlamadım şeklinde cevapladı.

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Özcan’ın soruyu cevaplarken yüzünün kızardığı ve kendini ifade edemediği dikkatlerden kaçmadı.

Nesrin Topkapı’ya taş çıkarıyor

Sürekli çark ederek dansözleri sollayan Tanju Özcan’ın peşi sıra kıvırması ‘Nesrin Topkapı’yı geride bıraktı’ yorumlarını beraberinde getirdi.