Binlerce göçmen İspanya topraklarına akın etti! O anlar sosyal medyada viral oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yasa dışı yollarla İspanya topraklarına geçmek isteyen binlerce Afrikalı göçmen, denizden ve sınır tel örgülerinden Ceuta'ya akın ederek güvenlik hatlarını kilitledi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Fas ile İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk bölgesi Ceuta sınırında tansiyon yükseldi.
Fas'ın Fnideq kenti ile Ceuta'yı ayıran Tarajal sınırındaki dalgakıran civarında toplanan göçmenler, deniz üzerinden yüzerek ve tel örgüleri tırmanarak İspanyol tarafına ulaşmaya çalıştı. İspanya güvenlik güçlerinin geçişleri durdurmakta güçlük çektiği olayda, sahil şeridinde ve sınır hatlarında büyük izdiham yaşandı.
Sosyal Medyayı Sallayan Görüntüler Küresel Gündemde
Metrelerce yükseklikteki sınır çitlerini aşan ve dalgalarla mücadele ederek karaya çıkmayı başaran insanların görüntüsü uluslararası basında ve sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Bölgedeki sığınma merkezlerinin kapasitelerinin aşılması üzerine İspanya makamlarının sınır hatlarındaki tedbirleri ve acil müdahale protokollerini üst seviyeye çıkardığı öğrenildi.
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