  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB'den Irak açıklaması: İş birliği devam ediyor Özgür Özel’in abdest şovu sonrası Barış Yarkadaş’ın sözleri yeniden gündem oldu Bir de pandemi ve küresel enflasyon olmasaydı… İsşizlik rakamlarında tarihi veri Polonya hava sahasının ihlaline AB’den tepki! Rusya tüm Avrupa için büyük tehdit Sabah operasyonları, CHP’yi ve Özel ekibini rahatsız etti! ‘Akşamdan kalma’lara şafak baskını niye? Sendika başkanını eleştirdi diye işinden olmuştu! Tofaş işçisine müjdeli haber Yargıtay’dan geldi ‘Sülün Osman yapsa…’ Aslı Baykal’dan Özgür’e İBAN göndermesi Zekeriya Say yazdı: Takunyalı Özel! "Biz dini yaşarız, tüccarlığını siz yaparsınız" Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 115 yangının 110'u tamamen kontrol altına alındı Balıkesir Gömeç'teki yangın 2'nci gününde Hem yangınla hem rüzgarla mücadele
Sosyal Medya Binlerce göçmen İspanya topraklarına akın etti! O anlar sosyal medyada viral oldu
Sosyal Medya

Binlerce göçmen İspanya topraklarına akın etti! O anlar sosyal medyada viral oldu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Binlerce göçmen İspanya topraklarına akın etti! O anlar sosyal medyada viral oldu

Yasa dışı yollarla İspanya topraklarına geçmek isteyen binlerce Afrikalı göçmen, denizden ve sınır tel örgülerinden Ceuta'ya akın ederek güvenlik hatlarını kilitledi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Fas ile İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk bölgesi Ceuta sınırında tansiyon yükseldi.

Fas'ın Fnideq kenti ile Ceuta'yı ayıran Tarajal sınırındaki dalgakıran civarında toplanan göçmenler, deniz üzerinden yüzerek ve tel örgüleri tırmanarak İspanyol tarafına ulaşmaya çalıştı. İspanya güvenlik güçlerinin geçişleri durdurmakta güçlük çektiği olayda, sahil şeridinde ve sınır hatlarında büyük izdiham yaşandı.

Sosyal Medyayı Sallayan Görüntüler Küresel Gündemde

Metrelerce yükseklikteki sınır çitlerini aşan ve dalgalarla mücadele ederek karaya çıkmayı başaran insanların görüntüsü uluslararası basında ve sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Bölgedeki sığınma merkezlerinin kapasitelerinin aşılması üzerine İspanya makamlarının sınır hatlarındaki tedbirleri ve acil müdahale protokollerini üst seviyeye çıkardığı öğrenildi.

İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor

İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyanın kalbi bu gece New Jersey'de atıyor! Dev finalde Arjantin ve İspanya karşı karşıya!
Dünyanın kalbi bu gece New Jersey'de atıyor! Dev finalde Arjantin ve İspanya karşı karşıya!

Spor

Dünyanın kalbi bu gece New Jersey'de atıyor! Dev finalde Arjantin ve İspanya karşı karşıya!

Filistin'in dostu İspanya dünya kupasının sahibi oldu! Siyonistler üzgün
Filistin'in dostu İspanya dünya kupasının sahibi oldu! Siyonistler üzgün

Gündem

Filistin'in dostu İspanya dünya kupasının sahibi oldu! Siyonistler üzgün

Tribünde ortalık karıştı! Türkiye İspanya'yı desteklerken Acun'un eşinin giydiği forma da sosyal medyada gündem oldu!
Tribünde ortalık karıştı! Türkiye İspanya'yı desteklerken Acun'un eşinin giydiği forma da sosyal medyada gündem oldu!

Medya

Tribünde ortalık karıştı! Türkiye İspanya'yı desteklerken Acun'un eşinin giydiği forma da sosyal medyada gündem oldu!

Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!
Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!

Gündem

Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23