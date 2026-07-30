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Gündem Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Erzurum'daki dev operasyonda 4 şüpheli tutuklandı!
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Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Erzurum'daki dev operasyonda 4 şüpheli tutuklandı!

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Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Erzurum'daki dev operasyonda 4 şüpheli tutuklandı!

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda adli süreçte yeni kararlar alındı. Hakkında işlem başlatılan ilk 8 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilirken, yargılamanın ardından adli tedbir kararları açıklandı.

Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerle ilgili mahkeme süreci tamamlandı. Mahkeme heyeti, 4 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmederken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.

Bir Şüpheli Savcılıktan Serbest Bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk 8 kişi arasında yer alan bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyaya ilişkin çok yönlü ve titiz incelemesi kararlılıkla devam ediyor.

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