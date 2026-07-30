Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Erzurum'daki dev operasyonda 4 şüpheli tutuklandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda adli süreçte yeni kararlar alındı. Hakkında işlem başlatılan ilk 8 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilirken, yargılamanın ardından adli tedbir kararları açıklandı.
Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerle ilgili mahkeme süreci tamamlandı. Mahkeme heyeti, 4 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmederken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.
Bir Şüpheli Savcılıktan Serbest Bırakıldı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk 8 kişi arasında yer alan bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyaya ilişkin çok yönlü ve titiz incelemesi kararlılıkla devam ediyor.
Gündem
Gülistan Doku soruşturmasında 4’üncü dalga emniyete uzandı! 15 ilde operasyon 18 şüpheliye gözaltı