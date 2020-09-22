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Ekonomi Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi
Ekonomi

Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi

EPDK, 2 bin megavatlık Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen rüzgar santrali kapasitesi kapsamında gelecek ay alınması planlanan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının, ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:16:00 -
Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'nin güncel sayısında yayımlandı.

Buna göre, 30 Temmuz'da 2015 yılı yönetim kurulu kararı ile 2020 yılında EPDK'ya bağlanması planlanan 2 bin megavatlık Türkiye elektrik sisteminin rüzgar enerjisine dayalı ortak uygulamaların rüzgar gücü kapasitesi kapsamında kullanılması bir sonraki duyuruya kadar ertelendi. .

Daha önce 6-10 Nisan 2020 olarak ilan edilen başvurular 5-9 Ekim'e ertelendi.

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