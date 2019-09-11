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Rüzgar enerji santralleri için acele kamulaştırma kararları

Yozgat, Sinop, Çanakkale ve Ağrı'da inşa edilecek rüzgar enerji santralleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

11 Eylül 2019 Çarşamba 02:59
Rüzgar enerji santralleri için acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Yozgat, Sinop, Çanakkale ve Ağrı'da bazı taşınmazların rüzgar enerji santrali inşası amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde tesis edilecek Beyyurdu Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Sinop'un Gerze ilçesinde Hamsi Rüzgar Enerji Santrali, Çanakkale'nin merkez ve Çan ilçesinde Saros Rüzgar Enerji Santrali ile Ağrı'nın Diyadin ilçesinde inşa edilecek İpektepe Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla da bölgede bulunan bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 02:59
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. kamulaştırma
  3. Rüzgar Enerji Santrali

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