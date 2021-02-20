  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Rüyada yılan öldürdüğünü görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada yılan öldürmek
Yaşam

Rüyada yılan öldürdüğünü görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada yılan öldürmek

Rüya tabirlerinde rüyada yılan öldürdüğünü görmenin manası nedir? Rüyada yılan öldürdüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürmek ne demek, vatandaşlar ne anlama geldiğini merak ediyor. Rüyada yılan öldürdüğünü görmenin tabiri nedir, nasıl yorumlanır? İşte rüyada yılan öldürmenin anlamı…

Yeniakit Publisher
2021-02-20 15:52:00 - 2021-02-20 16:23:58
Rüyada yılan öldürdüğünü görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada yılan öldürmek

Rüya tabirlerinde rüyada yılan öldürmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürdüğünü görmek ne demek? Rüyada yılan öldürmenin tabiri nedir, nasıl yorumlanır? İşte rüyada yılan öldürdüğünü görmenin anlamı

Rüyada yılan görmek, genel olarak gizli düşmana, beyliğe, saltanata, kadına, çocuğa, esenliğe delalet eder.

Rüyada yılan öldürmek

Rüyada yılan öldürdüğünü görmek, galibiyet, zafer elde etmek manası taşır.

Rüyada yılan öldürmek, rüya sahibini düşmanına galip geleceğine işarettir.

Rüyada sokaklarda yılan öldürmek, savaş ve kavga anlamına gelir. Rüya sahibinin düşmanlarını yeneceğine yorulur.

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir?
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir?

Yaşam

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir?

Rüyada yılanla kavga ettiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada yılanla boğuşmak
Rüyada yılanla kavga ettiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada yılanla boğuşmak

Yaşam

Rüyada yılanla kavga ettiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada yılanla boğuşmak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özlem Zengin'in tokat gibi 'çıplak arama' cevabı zoruna gitti: HDP'li Meral Danış Beştaş ne diyeceğini bilemedi!
Siyaset

Özlem Zengin'in tokat gibi 'çıplak arama' cevabı zoruna gitti: HDP'li Meral Danış Beştaş ne diyeceğini bilemedi!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Uşak'ta yaşandığı öne sürülen 'çıplak arama' iddialarına tokat niteliğindeki cevabına ilk ses PKK..
Boğaziçi'nin ilk dekanı konuştu: Ülkem yargılandı masadan kalktım
Gündem

Boğaziçi'nin ilk dekanı konuştu: Ülkem yargılandı masadan kalktım

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni açılan Hukuk Fakültesi'nin dekanlığına atanan Prof. Selami Kuran, AİHM yargıçlığına seçilemediği süreci anlat..
Süt banyosu ve dönerle danstan sonra yeni skandal!
Gündem

Süt banyosu ve dönerle danstan sonra yeni skandal! "Meyve suyu içmeyin"

Sosyal medya ağı TikTok'ta yayınlanan süt banyosu ve dönerle dans skandalları unutulmadan olay olacak yeni bir paylaşım daha geldi. Bir kull..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay