Rüyada sel görmek neye işaret? Rüyada su görmek ne anlama gelir?

Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim, dedi:

– “Ümmete, nübüvvetten sonra sadece mübeşşirât kalmıştır.” Ashâb:

– Mübeşşirât nedir? diye sorunca, Resûl-i Ekrem:

– “Sâlih rüyadır” buyurdu. Rüyaların hak olduğuna göre rüya görenler gördüklerin rüyanın tabirini bir hayli merak etmekte. Peki rüyata sel görmek neye işarettir.

Rüyada sel görmek ne anlama gelir?

Rüyada sel görmek, kademeli yollardan geçeceğinize, zorluk ve darlık yaşayacağınıza işarettir. Aile içerisinde küçük konulardan büyük tartışmalar çıkacağına ve ara bulucu konumunda olacağınıza yorulur. Sonrasında bir süre hanede huzursuzluğun devam edeceği şeklinde tabir edilir.

Rüyanızda sel görülmesi, selin görüldüğü taraftan önce bir atlının, onun ardından da yaya olan bir habercinin gelmesine işarettir. Bazan sel rüyası, aslan, kaplan, yılan veya bir savaşçı tarafından yolun kesilmesine işaret eder. Rüyada mevsimsiz gelen sel görmek, selin geldiği taraftan bir fitne ve kargaşa çıkmasına işarettir.

Rüyada selin önünden kaçtığını görmek, epey zahmet çekerek düşmandan kurtulmaya işarettir. Rüyada kış mevsimi sel geldiğini görmek, marifetsiz, kaba ve cahil, bozgunculuk yapan ve anarşi çıkaran kötü bir topluluğa işaret eder.

Yüzerek sel sularını aşıp karaya/ kıyıya çıktığını görmek, zalim bir hükümdardan kurtulmaya işarettir. Rüyada sel sularını geçmekten âciz kalıp, geri dönmek mecburiyetinde kaldığını gören kimse, zalim bir yargıcın veya yöneticinin yakınında oturmaktan kaçınmalı, amirine ve büyüklerine âsi olmamalı. Selin evine dolmasına engel olduğunu görmek, düşmanla anlaşmaya ve ondan kendine, ailesine ve akrabasına gelecek zararı önlemeye işarettir.

Rüyada sel görmek neye işarettir?

Sel sularının yeryüzünü kapladığını görmek, toplumun başına büyük bir felaket gelmesine, azap inmesine, düşman istilâsına veya bulaşıcı hastalıklara işarettir. Rüyada yağmurun sel olup akması, sıkıntı ve eziyete, hastalığa veya zahmetli bir yolculuğa işarettir. Rüyada etrafa taşmış vaziyette görülen her çeşit su, üzüntü, keder ve musibete işarettir. Rüyada selin kanlı, bulanık ve pis aktığını görmek, İlâhî gazaba, veba gibi salgın hastalıklara, çekirge istilâsına, kıtlık veya zulme işaret eder. Rüyada ev duvarının sel yüzünden yıkıldığını görmek, hanımını kaybetmeye işarettir. Sele kapılıp bundan kurtulduğunu görmek, devlet idarecileri yüzünden sıkıntıya uğramaya işarettir.

Rüyada selden kurtulmak

Rüyada selden kurtulmak, gerçek hayatta da iflasın eşiğinden döneceğinize yorulur. Özellikle iş hayatınızı boşladığınızı ve bu sebeple aksiliklerin git gide büyüdüğünün göstergesidir. Bu rüyayı gördüyseniz, bu konuda uyarıcı bir rüya olarak yorumlanır.

Rüyada sel basması

Rüyada sel basması, size ve yakın çevrenize gelecek olan bazı kötü olayların habercisidir. Önümüzdeki günlerde dikkatli olmanız gerektiği şeklinde yorumlanır. Genel olarak kötülüğü ve felaketi getiren rüyalardan biri olarak görülür.