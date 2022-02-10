Rüya kısa sürdü, Acun'un takımı iki haftadır çuvallıyor!

Championship'te kümede kalma mücadelesi veren Hull City Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasının ardından oynadığı ilk iki maçtan galibiyetle ayrılmıştı.

İngiliz ekibinde alınan iki galibiyete rağmen teknik direktör Grant McCann ile yollar ayrılırken, Acun Ilıcalı'nın uzun zamandır takımın başına getirmek için çaba harcadığı yakın dostu da olan Şota Arveladze göreve getirilmişti.

Gürcü teknik adam, Hull City'nin başında sahaya çıktığı ilk karşılaşma olan Swansea City'yi sahasında 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmıştı.

3 maçlık rüya bitti, rüzgar tersine döndü

Ligde peş peşe aldığı üç galibiyetle İngiliz basınında da manşetlerde yer alan Hull City'de son iki maçta işler beklenildiği gibi gitmedi. Şota Arveladze'nin takımın başındaki ikinci maçı olan 29. hafta mücadelesinde Hull City sahasında Preston'a mağlup oldu. 30. haftada ise Derbyo County'e konuk olan Acun Ilıcalı'nın takımı bu kez sanadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Şota Arveladze isyan etti

Bu sonuçla 32 puanla düşme hattının 3 basamak üstünde yer alan Kaplanlar'da teknik direktör Şota Arveladze, Derby maçının ardından futbolcuların ortaya koyduğu futbola isyan etti. 48 yaşındaki teknik adam yaptığı açıklamada, "Takım çalışması, birebir mücadele, birinci ve ikinci topları kazanmak gibi gerçekten iyi olduğumuz şeylerde neden bu kadar zayıf olduğumuzu açıklamak benim için zor. Maça iyi başladık ama gol atamadık. İlk golün ardından her topu kaybettik. İkinci gol kalecinin önünde sekti ve rakip golü atarken üç oyuncumuz birbirine baktı. Takım çalışmasında iyiyiz, çok çalışıyoruz ama bu kadar kolay yenilmek beni hayal kırıklığına uğratıyor." ifadelerini kullandı.

Devre arasında 4 transfer birden

Acun Ilıcalı takım kadrosunu güçlendirmek için devre arasında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'in yanı sıra Regan Slater (Sheffield United), Marcus Forss (Brentford) ve Ryan James Longman (Brighton) transfer etti.

Allahyar da çare olamadı

Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralanan 20 yaşındaki İranlı forvet, yeni takımında kaybettiği son iki maçta forma giyerken, toplam 32 dakika sahada kaldı.