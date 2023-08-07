Rusya'yı Türkiye karşısında köşeye sıkıştıracak zam gelişmesi! İşte şimdi yandılar

Rubledeki değer kaybına rağmen, Rusya’da iç turizm son bir yılda, Türkiye ve Mısır gibi popüler destinasyonlara göre iki kat fazla pahalandı.



Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya’da son bir yılda ülke içi turlar yüzde 33 pahalanırken, Türkiye ve Mısır turlarının fiyatlarında ise yüzde 16 artış oldu.



Travelata.ru’nun verilerine göre, Rusya sahillerinde ortalama fiyat yüzde 29,6 artarak 98 bin 300 rubleye, Abhazya’da ise yüzde 33,3 artışla 114 bin 500 rubleye yükseldi.



Aynı dönemde Rusya’dan Türkiye’ye ise ortalama tur fiyatı yüzde 16 artarak 216 bin 700 rubleye çıktı.