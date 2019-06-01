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Rusya'yı sarsan patlama! Çok sayıda yaralı var

Rusya’nın Dzerjinsk şehrinde bulunan bir fabrikada patlamalar meydana geldi. Olayda 19 kişinin yaralandığı kaydedildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:15
Rusya'yı sarsan patlama! Çok sayıda yaralı var

Rusya’da başkent Moskova’nın 400 kilometre doğusunda bulunan Dzerjinsk şehrindeki Kristall isimli TNT fabrikasında üç büyük patlama yaşandığı kaydedildi.

Dzerjinsk’in acil durum servislerinden yapılan açıklamalara göre patlamalar fabrikada bulunan 19 kişinin çeşitli derecelerde yaralanmasına sebep oldu.

Dzerjinsk sakinleri patlamalarına ardından kocaman gri duman bulutları gördüklerini ve patlama nedeniyle yaşan şok dalgası yüzünden evlerinin camlarının kırıldığını söylüyor.

Patlamaların 15 kilometre uzakta yer alan Bogorodsk kenti sakinlerinin hissedebileceği kadar güçlü olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:15
  1. Rusya
  2. Dzerjinsk
  3. Moskova
  4. Bogorodsk
  5. TNT

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