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Dünya Rusya'yı sallayan itiraf: Putin o ismi Türk ajanı olarak görüyordu
Dünya

Rusya'yı sallayan itiraf: Putin o ismi Türk ajanı olarak görüyordu

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Vladimir Jirinovski’nin PR danışmanı olarak bilinen, ünlü müzisyen ve yazar Sergey Jarikov, KGB’nin Türkçe konuşan Jirinovski’yi “Türk ajanı” olarak gördüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 07:28:00 -
Rusya'yı sallayan itiraf: Putin o ismi Türk ajanı olarak görüyordu

Koronavirüs nedeniyle geçen hafta hayatını kaybeden Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski’nin, Türkiye’de bulunduğu yıllara ilişkin bir ayrıntı Rus medyasına yansıdı.

Jirinovski’nin PR danışmanı olarak bilinen, ünlü müzisyen ve yazar Sergey Jarikov, Business-Gazeta.ru ile söyleşisinde o döneme dair bir ayrıntıya dikkati çekti.

Jirinovski’nin siyasi kariyerinin ilk yıllarını anlatan Jarikov, Türkolog olan ünlü siyasetçinin Tatarlar tarafından desteklendiğini, bunun nedeninin, bir dönem Türkiye’de İskenderun’da staj yapmasıyla ilgisi olabileceğini söyledi.

KGB’nin Türkçe konuşan Jirinovski’yi o yıllarda “Türk ajanı” olarak gördüğünü kaydeden Jarikov, Rus gizli servisinin bu nedenle Jirinovski’ye çok fazla güvenmediğini belirtti.

Türkolog olan Jirinovski, 1969-1970 yıllarında İskenderun’da tercüman olarak staj yapmıştı.

Türkrus

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