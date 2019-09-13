KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların, Ukrayna'nın doğusunda barış sağlanana kadar sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın doğusu meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın doğusunda savaşının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bunu yapmanın tek yolu diplomasi ve onun en güçlü silahı yaptırımlardır." dedi.

Zelenskiy, "Batı'da bazıları, parayı kaybettikleri için yaptırımları kaldırmaktan bahsediyor. Ukrayna ise insanlarını kaybediyor. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, barış sağlanana kadar sürdürülmeli." diye konuştu.

- "Donbas'ta, Abhazya ve Transdinyester senaryosunu istemiyoruz"

Barış güçlerinin, Ukrayna ile Rusya sınırında olması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Bu konuya temkinli yaklaşıyorum. Donbas'ta, Abhazya ve Transdinyester senaryosunun yaşanmasını istemiyorum." dedi.

Normandiya dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) liderler zirvesinin eylül sonuna kadar yapılmasını beklediklerini dile getiren Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasında yeni esir ve tutuklu değişimi için listeler hazırladıklarını ifade etti.