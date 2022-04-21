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Dünya Rusya'ya yeni yaptırım! Biden duyurdu
Dünya

Rusya'ya yeni yaptırım! Biden duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile bağlantılı gemilerin ABD limanlarına kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 17:25:00 -
Rusya'ya yeni yaptırım! Biden duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Biden, Kiev'e silah yardımı ile ilgili "Ukrayna’ya silah ve ekipman desteği önümüzdeki günlerde ve haftalarda hızlı bir şekilde sürecek" dedi.

Biden, Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu. Bu yardımların 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ise ekonomi alanında olacak.

Rusya'ya yeni yaptırım!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile bağlantılı gemilerin ABD limanlarına kabul edilmeyeceğini açıkladı.

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