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Dünya Rusya'ya Su-35 şoku! Vazgeçtiler
Dünya

Rusya'ya Su-35 şoku! Vazgeçtiler

Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Fadjar Prasetyo, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı almaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 15:19:00 -
Rusya'ya Su-35 şoku! Vazgeçtiler

Endonezya, Rusya'dan savaş uçağı almaya yönelik planlarından vazgeçti.

Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Fadjar Prasetyo tarafından 22 Aralık günü yapılan açıklamada, Rus yapımı Sukhoi Su-35 savaş uçağı alımından vazgeçildiği kaydedildi.

Prasetyo, karara satın alma sürecindeki sürüncemenin ve ABD yaptırımlarına maruz kalma endişesinin etki ettiğini belirtti.

Eurasia Review'e verdiği demeçte Prasetyo, Su-35 alma planını tamamen terk ettiklerini doğruladı.

Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi ile iki ülke arasındaki Su-35 sürecinin bitmediğini savundu.

Endonezya'nın Rusya yerine Fransa ve ABD'den savaş uçağı satın alacağı düşünülüyor.

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