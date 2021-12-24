Rusya'ya Su-35 şoku! Vazgeçtiler
Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Fadjar Prasetyo, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı almaktan vazgeçtiklerini duyurdu.
Endonezya, Rusya'dan savaş uçağı almaya yönelik planlarından vazgeçti.
Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Fadjar Prasetyo tarafından 22 Aralık günü yapılan açıklamada, Rus yapımı Sukhoi Su-35 savaş uçağı alımından vazgeçildiği kaydedildi.
Prasetyo, karara satın alma sürecindeki sürüncemenin ve ABD yaptırımlarına maruz kalma endişesinin etki ettiğini belirtti.
Eurasia Review'e verdiği demeçte Prasetyo, Su-35 alma planını tamamen terk ettiklerini doğruladı.
Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi ile iki ülke arasındaki Su-35 sürecinin bitmediğini savundu.
Endonezya'nın Rusya yerine Fransa ve ABD'den savaş uçağı satın alacağı düşünülüyor.