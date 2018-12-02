Rusya'ya mesaj yolladı! 'Askerlerimizi geri alacağız'

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Kerç Boğazı'nda olanları Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa’nın yer aldığı 'Normandiya Dörtlüsü' formatında görüşmek istediğini söyledi.

France 24 kanalına konuşan Poroşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Kerç Boğazı'nda olanları 'Normandiya Dörtlüsü' formatında görüşmeyi teklif ettiğini söyledi. Poroşenko, "Kuşkusuz siyasi danışmanlar düzeyinde böyle bir görüşmede yer alacağız. Gündeme çok ivedi bir konu, yani Rusya’dan askerlerimiz ve gemilerimizin iadesi ie Kerç boğazının açılmasını alacağız" dedi.

Dörtlü bir zirve yapacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kerç boğazındaki gerginlikle ilgili dün "Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya, dörtlü bir zirve yapacaklar. Temenni ederim ki bu zirveyle birlikte burada yeni bir süreç başlamış olur ve daha olumsuz bir şekle dönüşmez” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, Karadeniz’de sınırlarını ihlal eden Ukrayna’nın 3 gemisini ve mürettebatını tutuklamıştı.