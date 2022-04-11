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Dünya Rusya’ya karşı birleşiyorlar: 'İki Avrupa ülkesi daha NATO’ya giriyor!'
Dünya

Rusya’ya karşı birleşiyorlar: 'İki Avrupa ülkesi daha NATO’ya giriyor!'

The Times gazetesi, Finlandiya ve İsveç'in bu yaz NATO'ya katılmaya hazırlandığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 09:26:00 -
Rusya’ya karşı birleşiyorlar: 'İki Avrupa ülkesi daha NATO’ya giriyor!'

The Times gazetesi, Finlandiya ve İsveç'in bu yaz NATO'ya katılmaya hazırlandığını yazdı.

Gazetede yer alan habere göre, konuyla ilgili bir yetkili, "Rusya'nın büyük bir stratejik hata yaptığını" belirterek söz konusu iki ülkenin yaz aylarında ittifaka katılmaya hazır göründüğünü ifade etti.

ABD'li yetkililer, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Finlandiya ve İsveç'in üyeliğinin görüşüldüğünü söyledi.

Haberde, Finlandiya'nın haziran ayında, İsveç'in de onu müteakip başvuru yapmasının beklendiği vurgulandı.

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Yorumlar

Serdar Doğan

Umarım böyle bir hata yaparlar ve umarım hemen her şeyde karşımızda duvar gibi dikilen bu iki ülkeyi veto ederiz.
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