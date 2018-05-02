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Rusya’ya domates ihracatı resmen başladı

Rusya’nın domates ithalatında Türkiye’ye uyguladığı firma sınırlaması bugün itibarıyla resmen sona erdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:54
Rusya’ya domates ihracatı resmen başladı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesinin “1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren domates güvesi içermeyen üretim yerlerinden, işletmelere kısıtlama getirilmeksizin Türkiye Cumhuriyeti menşeli domateslerin Rusya’ya ithalatına izin verildiğini” açıkladığını hatırlattı.

Bu kararın üreticilerin için çok önemli olduğunu belirten Uçak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin bu kararın alınmasında çok büyük etkisi olduğunu dile getirdi. Uçak, “Bugün itibarıyla resmen kalkan firma kısıtlaması sonrası Rus alıcılarla temasa geçip üreticilerimizin ürünlerini daha iyi satmak ve ülkemize döviz kazandırmak için girişimlerde bulunacağız” dedi.

Hayrettin Uçak, ihracatçıları, bu büyük pazarın tekrar kapanmaması için Rusya’nın denetim kurallarına uymaları yönünde uyardı. Diğer yaş sebze ve meyveler için de benzer kurallar olduğunu hatırlatan Uçak, “Ürünlerimizin sınır kapılarından dönmeleri bizler için prestij kaybı. Bu mesele para kazanmanın yanında milli bir meseledir. Ben bütün ihracatçılarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:54
  1. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak
  2. domates
  3. Rusya

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