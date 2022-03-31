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Dünya Rusya'ya bir yaptırım daha!
Dünya

Rusya'ya bir yaptırım daha!

Avustralya, Rusya ve Belarus’un en çok tercih edilen ülke (MFN) listesinden çıkarılacağını ve iki ülkeden yapılacak tüm ürünlerin ithalatına yüzde 35 ek vergi uygulanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 15:42:00 -
Rusya'ya bir yaptırım daha!

Rusya ve Ukrayna savaşında 5. hafta geride kalırken, Avrupa ülkeleri Rusya’ya yaptırım kararı almaya devam ediyor.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan basın toplantısında Rusya ve Belarus’un en çok tercih edilen ülke (MFN) listesinden çıkarılacağı ve iki ülkeden yapılacak tüm ithalatlara yüzde 35 ek vergi uygulanacağı açıklandı.

Basın açıklamasında Avustralya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek belirtilerek “Avustralya, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamak için müttefik ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışacak” ifadelerine yer verildi.

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