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Gündem Rusya'nın yok ettiği AN-225 uçağı ilk kez görüntülendi!
Gündem

Rusya'nın yok ettiği AN-225 uçağı ilk kez görüntülendi!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'a da gelen ve Rus saldırıları sonucu imha edilen kargo uçağı AN-225 tipindeki "Mriya" isimli uçağın enkaz görüntüleri yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 10:26:00 - 2022-03-04 10:27:37

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısındaki Gostomel'de yer alan havalimanı, 27 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından hedef alınmıştı.

Ukrayna ordusu ile Rus ordusu arasında çatışmaların yaşandığı havaalanının görüntüleri ortaya çıktı.

Rus televizyonu, dünyanın en büyük ve bu alanda tek olan kargo uçağı AN-225 tipindeki "Mriya" isimli uçağın vurulmuş görüntülerini yayınladı.

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Yorumlar

Arda

Akit medya zelensky batı maşasıdır. Putini devirip Çin i kontrol altına almak. Rus Türk Çin ticaretini baltalamaya çalışıyorlar. Rus propagandası yapın demiyorum ama mazlum Ukrayna zelensky haberlerinden kaçınmanızı rica ediyorum. Nihayi hedefleri Türkiye dir. Zelensky nin reisle dalga geçtiği şovları unutmayın.
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