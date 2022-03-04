Rusya'nın yok ettiği AN-225 uçağı ilk kez görüntülendi!
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'a da gelen ve Rus saldırıları sonucu imha edilen kargo uçağı AN-225 tipindeki "Mriya" isimli uçağın enkaz görüntüleri yayınladı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısındaki Gostomel'de yer alan havalimanı, 27 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından hedef alınmıştı.
Ukrayna ordusu ile Rus ordusu arasında çatışmaların yaşandığı havaalanının görüntüleri ortaya çıktı.
Rus televizyonu, dünyanın en büyük ve bu alanda tek olan kargo uçağı AN-225 tipindeki "Mriya" isimli uçağın vurulmuş görüntülerini yayınladı.