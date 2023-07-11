Rusya'nın yeni hedefi: ne dolar, ne altın, ne de petrol! O açıklama: Lityum üretimi diyerek duyurdular

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ülkenin nadir ve nadir toprak metalleri de dahil olmak üzere dünyanın en büyük mineral rezervlerinden birine sahip olduğuna dikkat çekerek lityum üretimini zorlamayı planladıklarını bildirdi.

“Çin'den sonra dünyada ikinciyiz." diyen ve aynı zamanda Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı olan Manturov, “Yerli hammadde tabanı, yeni yatakların devreye alınması ve en eksiksiz hammadde işleme döngüsünün inşa edilmesi de dahil olmak üzere Rus endüstrisinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitededir” ifadelerini kullandı.

Manturov'a göre, ülke dünyanın en büyük "beyaz altın" üreticilerinden biri olmaya çalıştığı ve metali "işlemede hiçbir sorunu olmadığı" için lityum üretimine büyük ölçüde odaklanacak.

Manturov, ülkenin geniş lityum yataklarına sahip olduğunu belirterek, bu yıl Rusya'nın Uzak Doğu Zabaikalsky Krai'sindeki çeşitli yataklarda mineralin çıkarılmasına başlama planlarını açıkladı.

Manturov, “Birkaç fabrikada lityum işleme için gerekli kapasiteye sahibiz. Lityum üretiminin toplam hacmi 2025 yılına kadar iç talebin tamamını karşılayacak ve 2030 yılına kadar aynı anda hem iç ihtiyaçları hem de ihracatı karşılayacaktır” dedi.

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cnnturk'e göre: Nisan ayında, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın metalürji dairesi başkanı Vladislav Vasiliyev, 2026 yılına kadar ilk lityum hammaddesi üretimini başlatmayı planladığını duyurdu.

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