Rusya'nın varlıklarını almaya kalkışan yandı! Rus yetkili paylaştı... El konulursa Moskova'nın hedefi olacak
Rus varlıklarına el konulursa Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova bu olur diyerek duyurdu! sonu gelmeyen yasal mücadeleler olacağını söyledi. Kremlin ise Rusya'da hala çok miktarda Batı parası olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Rus yetkililer, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması halinde Batı'yı, “sert” bir karşılık vereceği konusunda uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "Rus varlıklarına el konulursa sonu gelmeyen yasal mücadeleler ve kısasa kısas önlemler olacak" dedi.
"Batı'daki bazı kişilerin bunu anlamaması üzücü" diye ekledi.
Zaharova Rusya'nın, dondurulmuş varlıkların iadesi karşılığında Ukrayna'dan ele geçirilen toprakları asla bırakmayacağını söyledi.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Rusya'da hala Moskova'nın karşı önlemlerinin hedefi olabilecek çok miktarda Batı parası olduğunu ifade etti.
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