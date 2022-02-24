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Dünya Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Polonya'dan NATO'ya çağrı
Dünya

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Polonya'dan NATO'ya çağrı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Polonya'dan "NATO'nun doğu kanadını güçlendirme" çağrısı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 12:41:00 -
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Polonya'dan NATO'ya çağrı

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine, "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme" çağrısında bulundu.

Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Muller, "NATO'nun doğu kanadının acilen güçlendirilmesi gerekiyor. Bu tür kararların şimdiden alınması gerekiyor." dedi.

Muller ayrıca, Ukrayna'daki Polonya diplomatik temsilciliklerinin "mümkün olduğu sürece" açık tutulacağını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine, Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı vermişti.

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