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Dünya Rusya'nın saldırısı altındaki Harkov'da yıkım böyle görüntülendi
Dünya

Rusya'nın saldırısı altındaki Harkov'da yıkım böyle görüntülendi

Yerleşim yerlerine ve kamu binalarına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin öldüğü, 112 kişinin de yaralandığı Harkov'daki meydana gelen yıkım görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 18:29:00 - 2022-03-02 18:41:19

Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentindeki saldırılarının ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya, Ukrayna’nın Harkov kentine saldırılarını sürdürüyor. Kamu binaları ve apartmanların hedefi alındığı Harkov’daki yıkım görüntülendi. Ukrayna Devlet Acil Servisi Şefi Yevhen Vasylenko yaptığı açıklamada, "Düşman roketleri kentin merkezini vurdu. Kent meclisi, yüksek binalar ve apartmanlarda çalışıyor. Şuan küçük bir çocuğu kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Son 24 saatte 21 ölü, 112 yaralı

Harkov Valisi Oleg Sinegubov bu sabah yaptığı açıklamada, Harkov’da yerleşim yerlerine ve kamu binalarına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığını söylemişti.

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