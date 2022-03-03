Rusya'nın saldırıları sürerken Zelenskiy'den Erdoğan ve Türkiye açıklaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, "Masaya oturun müzakere edelim, ama otuz metre uzakta oturmayın" ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi olduğunu açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 8’inci gününe girerken, taraflar Belarus’ta 2’nci kez masaya oturdu. Rus ve Ukraynalı heyetlerin toplantısı sırasında ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy basın toplantısı düzenledi. Ülkesine barış gelmesini istediğini ifade eden Zelenskiy, "300 Spartalılar gibi bir efsane olsun istemiyorum Ukrayna’da. Ülkeme barış gelsin istiyorum. Biz topraklarımız üzerindeyiz ve her şeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"Savaş uçağına ihtiyacımız var"

Ukrayna'nın Rusya karşısında savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu aktaran Zelenskiy, “Uçaklara ihtiyacımız var. Çok fazla insanımızı kaybediyoruz” dedi.

"Masaya oturun müzakere edelim, ama otuz metre uzakta oturmayın"

Ukrayna’nın Rusya’ya saldırmadığını aktaran Zelenskiy, “NATO taahhüdü söz konusu da değil, nükleer silahımız da yok. Topraklarımızı bırakın. Masaya oturun müzakere edelim. Ama otuz metre uzakta oturmayın masada (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron ile olduğu gibi. Ben sizin komşunuzum. Ben normal bir insanım otur benimle ve konuş. Biz terörist değiliz başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi. Zelesnkiy, “Putin ile konuşmak zorundayım. Dünya konuşmak zorunda başka yolu yok. Son derece açık sözlü ve dürüstüm. İki erkek gibi karşı karşıya gelip konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı. Zelesnkiy, “Ben Başkan olmadan önce Ukrayna ve dünya genelinde popüler bir insandım. Dünyanın her yerinden yardım alıyoruz. Birçok ülke silah dışında insani yardım da gönderiyor" dedi

“Türkiye Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ifade eden Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştük. Çok ciddi, çok sıcak bir ilişkimiz var. Erdoğan, sadece drone'larla yardımcı olmuyor biz drone'ları satın aldık. Başka yardımları da var Sayın Erdoğan’ın. Ukrayna’ya yardım ettiği birçok konu var. Siyasi düzeyde birçok girişimi var. Erdoğan güçlü bir lider, çok yardımcı oluyor. Onunla ilgili herhangi bir meselemiz yok. Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi” dedi.