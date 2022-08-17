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Gündem Rusya'nın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap
Gündem

Rusya'nın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Rus Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev’in S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili açıklamasına Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 18:25:00 -
Rusya'nın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Rus Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, yaptığı açıklamada "İkinci S-400 bataryasının Türkiye’ye ikmali ve Türkiye’de kısmi yerli üretim için sözleşme imzalandı" ifadelerini kullandı.

Şugayev’in açıklamasına Türkiye’den yalanlama geldi.

Söz konusu iddiaları net bir dille yalanlayan Savunma Sanayii Başkanlığı "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" dedi.

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