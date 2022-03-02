Rusya’nın nükleer füzelerin menzili ne kadar? Nükleer silah nedir ne işe yarıyor?

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı. Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi. Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi. ukrayna’da savaşın korku yüzü devam ederken, ABD ve Rusya arasındaki bilek güreşi de nükleer silahlar üzerinden devam ediyor.

Rusya’nın nükleer füzelerin menzili ne kadar?

Rusya Devlet Başaknı Putin, 'NATO ülkelerinden gelen saldırgan açıklamaların ardından orduya, nükleer caydırıcı güçleri yüksek alarma geçirme emri verdiği' açıklandı. ABD ve NATO’nun peş peşe tepkileri sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyada paniğe neden olan 'Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne yüksek alarma geçme emrini verdi.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu’na göre Rusya’nın 5.977 nükleer savaş başlığı var. Bu, dünyadaki en yüksek miktar. ABD’de 5.428 nükleer savaş başlığı bulunurken, bu rakam Fransa’da 290, İngiltere’de 225. Atom Bilimcileri Bülteni, Rus cephaneliğinde 1.588 balistik füzelere yerleştirilmiş, 977 de 'stratejik' nükleer savaş başlığı olduğunu bildirdi. Nükleer silahlarla ilgili rakamlar, bu silahlar son derece gizli tutulduğu için tam olarak bilinmiyor. Rusya'nın elindeki kıtalararası balistik füzeler, Londra veya Washington gibi dünyanın büyük şehirlerine ulaşma ve onları yok etme kabiliyetine sahip. Rusya'dan ateşlenen bir füzenin İngiltere'ye ulaşması sadece 20 dakikada mümkün.

Nükleer silah hangi ülkelerde var?

Yine Çin, Hindistan, Kuzey Kore ve Pakistan'ın elinde de nükleer silah olduğu biliniyor. Bunların yanı sıra İsrail'in elinde de nükleer silah olduğu 'sanılıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) geçen yıl yayımladığı verilere göre, Rusya, 6 bin 255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor. Rusya yönetiminin sahip olduğu nükleer silahların sayısında 2020'ye oranla geçen yıl 120 adet azalma oldu.

Rusya'nın 1800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunuyor. Öte yandan Rusya'yı 5 bin 550 nükleer silah ile ABD takip ediyor ve bu iki ülke hala dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'nından fazlasına sahip. ABD'nin yanı sıra Batı Bloku'nda yer alan Fransa 290, İngiltere ise 225 nükleer başlığa sahip. Rusya, P-800, Oniks gibi pek çok türde ve sayıda süpersonik füze üretirken, nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor.

Rusya'nın denizden ve karadan fırlatılabilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile erişebilen Tsirkon füzesi, Mach 4,5 ile Mach 6 arasında yüksek süpersonik ila hipersonik hızlara ulaşmayı hedefliyor.

Nükleer silah nedir ne işe yarıyor?

Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer fisyon birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır. Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. Sadece kullanılan bir silah, tüm bir kenti ya da bir ülkeyi canlı, cansız ne varsa tamamen yok edecek güçtedir.

Savaş tarihinde, nükleer silah ABD tarafından II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde iki kez kullanılmıştır. İlk olay 6 Ağustos 1945 sabahı, Little Boy (küçük çocuk) kod isimli uranyum tipi silahın Japonya'nın Hiroşima kentine atılmasıyla vuku bulmuştur. Üç gün sonra ise Fat Man (Şişman adam) kod isimli plütonyum tipi silah aynı ülkenin Nagazaki kentine atılmıştır. Kullanılan bu silahlar neticesinde çoğu sivil 132.000 kişi yaşamını kaybetmiştir. Bu olaylardan sonra nükleer silah kullanımı üzerindeki tartışmalar hız kazanmıştır.

İki temel nükleer silah türü vardır. İlki, Hiroşima'ya atılan uranyum veya Nagasaki'ye plütonyum bombasındaki gibi uranyum ötesi ağır atom çekirdeklerini bölerek enerji elde eden fisyon bombalardır. Bu silahlarda uranyum ve plütonyum gibi ağır elementlerin parçalanabilir izotopları, süperkritik kütle denilen belli bir ağırlık limiti üzerinde bir araya getirildiğinde zincirleme reaksiyona girerek çok büyük bir güç üretirler. Hidrojen bombası veya füzyon bombası denen ikinci tipte ise ateşlenen bir fisyon bombası ile hidrojen çekirdekleri birleşmeye (füzyona) zorlanır, bu sayede çok yüksek bir enerji ortaya çıkar. Fisyon bombalarının teorik üst limitleri olsa da, füzyon bombalarının gücünde bir üst limit yoktur. Amerikan Bilim Adamları Federasyonu, 2012 itibarıyla dünyada 4.300'ü kullanıma hazır olmak üzere toplam 17.000 nükleer başlık bulunduğunu tahmin etmektedir.

Nükleer silahlar hangileri?

Atom bombası, patlamanın kontrolsüz çekirdek tepkimesi yoluyla sağlandığı bir bomba modelidir. Çekirdek tepkimesi zincirleme ve çok hızlı gerçekleştiğinden ortaya devasa boyutta bir enerji açığa çıkar ve bu da patlama ile beraberinde şok dalgası ortaya çıkarır. Fisyon tipi çekirdek tepkimesine dayalı atom bombalarında yüksek zenginlikte (saflıkta) Uranyum (235U) veya Plütonyum (239Pu) kullanılır. Günümüzde üretilen bombalar daha çok plütonyum içeriklidir. Bu yüksek zenginlikte malzeme, zenginleştirme tesislerinden ya da nükleer reaktörlerden elde edilmektedir.