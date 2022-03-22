Rusya'nın nokta atışı sonrası İngiliz askerlerine emir verdiler
Pazar günü Rusya’nın Ukrayna’daki askeri üslere gerçekleştirdiği saldırıyı İngiliz askerlerin telefon hatlarından gelen sinyal aracılığıyla düzenlediği gerekçesiyle WhatsApp emri verildi.
Daily Mail'de yer alan habere göre Rusya'dan gelebilecek siber saldırı ihtimali karşısında İngiliz ordusunun askerlerine yeni bir emir verdi. Haberde Rus hackerların siber saldırı gerçekleştirebileceği belirtilirken, İngiliz askerlerine “WhatsApp’ınızı silin. Rus siber saldırganlar hassas askeri detay ve verilere erişebilir” emrini verdiği bilgisi yer aldı.
Emre uymayan bütün askerlere ve personele disiplin cezası verilecek.
Rusya’nın Ukrayna’daki askeri üslere gerçekleştirdiği saldırılarda İngiliz askerlerin telefon hatlarından gelen sinyal aracılığıyla düzenlediği iddia edilmişti.