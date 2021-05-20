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Teknoloji Rusya'nın Mi-28NM Taarruz Helikopteri’nin özellikleri açıklandı
Teknoloji

Rusya'nın Mi-28NM Taarruz Helikopteri’nin özellikleri açıklandı

Rusya'nın Mi-28 Taarruz Helikopteri’nin en modern konfigürasyonu olan Mi-28NM’nin özellikleri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 12:06:00 -
Rusya'nın Mi-28NM Taarruz Helikopteri’nin özellikleri açıklandı

Mil Moskova Helikopter Fabrikası ile Kamov tarafından geliştirilen Mi-28 Taarruz Helikopteri’nin en modern konfigürasyonu olan Mi-28NM’nin özellikleri açıklandı.

Konuyla ilgili olarak bir şirket yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ortak olarak yürütülen çalışma sırasında, esas olarak Mi-28N temelli helikopterin mühimmatlarının menzilini arttırmaya odaklandık. Bu alandaki gelişmeyi sağlamak amacıyla Mi-28NM helikopterine, düşmanın hava savunma sistemlerinin menziline girmeden hedeflerini vurmasına olanak tanıyan çok amaçlı füzeler, geniş kullanım alanına sahip yeni nesil roketler ve bunların yanı sıra çeşitli kalibrelerde bombardıman mühimmatları entegre edildi."

Ayrıca Mi-28NM’ye, çeşitli dijital görüntüleme sitemleri ile haberleşme sistemleri de entegre edildi. Böylelikle Mi-28NM, insansız hava araçları tarafından elde edilen bilgilere gerçek zamanlı olarak ulaşma yeteneğine sahip oldu. Yeni bir hafif çok amaçlı füzenin de Mi-28NM’nin modernizasyon faaliyetleri esnasında testleri gerçekleştirildi.

Ayrıca Mi-28NM’ye, Kamikaze İHA entegrasyonu da gerçekleştirildi. Mi-28NM, Kamikaze İHA kullanan ilk Rus helikopterlerinden biri olacak.

Mi-28NM Taarruz Helikopteri

Mi-28N taarruz helikopterinin modern bir versiyonu olan Mi-28NM taarruz helikopteri, ilk uçuşunu 12 Ekim 2016’da gerçekleştirdi. Mi-28NM, çift mürettebata sahiptir. Helikopter, iki kabindeki pilot tarafından da kontrol edilebilmektedir..

Mi-28NM’ye; rotor üzerine monte edilmiş yeni bir radar, yeni bir navigasyon sistemi ve geliştirilmiş bir radar istasyonu da eklendi. Russian Helicopters Group, 27 Haziran 2019’da Rusya Savunma Bakanlığı ile 2020-2027 yıllarında teslim edilmek üzere; 98 adet Mi-28NM saldırı helikopterinin birliklere teslimi için sözleşme imzaladığını duyurdu.

SavunmaSanayiST

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