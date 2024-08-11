  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'nın Kursk şehrine füze saldırısı! Yaralılar var
Dünya

Rusya'nın Kursk şehrine füze saldırısı! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-08-11 03:04:00 -
Rusya'nın Kursk şehrine füze saldırısı! Yaralılar var

Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, şehirdeki çok katlı bir binaya Ukrayna'ya ait füzenin düşmesi sonucu 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk'a yönelik füzeli saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus hava savunma sistemlerinde vurulan bir füzenin, sivillerin yaşadığı çok katlı bir binaya düştüğünü ve binada yangın çıktığını kaydeden Smirnov, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini ifade etti.

Smirnov, "Maalesef 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay yerinde sağlık ekipleri çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait 1 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada, "Rus hava savunma sistemleri Kursk bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde de 1 İHA yok edildi." ifadesine yer verildi.

Şebekino kentine yönelik saldırıda 5 yaralı

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun topçular ile bölgedeki Şebekino kentine saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırı sonucu 2 evde yangın çıktığını bildiren Gladkov, yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

⁠Olay

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu. Bakanlık, bölgeden 76 binden fazla kişinin, çatışmalar nedeniyle tahliye edildiğini, ülkenin 8 farklı bölgesinde yaklaşık 60 geçici konaklama merkezi kurulduğunu açıklamıştı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk'a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini dün açıklamıştı. Wagner paralı savaşçılarının da bölgeye gittiği öne sürülmüştü.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde ise Ukraynalı askerlerin, Kursk kentine doğru 30 kilometre ilerlediği, bölgedeki Suca kentinin civarındaki bazı yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağladığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Ukrayna’da sivillere silah eğitimi
Ukrayna’da sivillere silah eğitimi

Dünya

Ukrayna’da sivillere silah eğitimi

Ukrayna'dan şok iddia: S400'ler kullanılmaz halde!
Ukrayna'dan şok iddia: S400'ler kullanılmaz halde!

Dünya

Ukrayna'dan şok iddia: S400'ler kullanılmaz halde!

Mali, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesti
Mali, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesti

Dünya

Mali, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesti

Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna 'bu nasıl iş' dedirtti! Gidip Avrupa ülkesine İHA üretmeyi öğretecekler
Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna 'bu nasıl iş' dedirtti! Gidip Avrupa ülkesine İHA üretmeyi öğretecekler

Teknoloji

Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna 'bu nasıl iş' dedirtti! Gidip Avrupa ülkesine İHA üretmeyi öğretecekler

AB'den Ukrayna'ya yeni destek
AB'den Ukrayna'ya yeni destek

Dünya

AB'den Ukrayna'ya yeni destek

ABD'den Ukrayna'ya 125 milyon dolarlık yardım
ABD'den Ukrayna'ya 125 milyon dolarlık yardım

Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 125 milyon dolarlık yardım

Putin rezil oldu! Ukrayna, Rus ordusunu geri püskürttü" target="_blank">
3 günde Kiev’deyiz Putin rezil oldu! Ukrayna, Rus ordusunu geri püskürttü
3 günde Kiev’deyiz Putin rezil oldu! Ukrayna, Rus ordusunu geri püskürttü

Gündem

3 günde Kiev’deyiz Putin rezil oldu! Ukrayna, Rus ordusunu geri püskürttü

Savaş kızışıyor! Ukrayna Rusya’ya girdi… Avrupa’ya ithal edilen tek doğal gaz tesisi ele geçirildi
Savaş kızışıyor! Ukrayna Rusya’ya girdi… Avrupa’ya ithal edilen tek doğal gaz tesisi ele geçirildi

Gündem

Savaş kızışıyor! Ukrayna Rusya’ya girdi… Avrupa’ya ithal edilen tek doğal gaz tesisi ele geçirildi

Ukrayna, Rusya'ya balistik füzelerle saldırdı! Korkunç anlar
Ukrayna, Rusya'ya balistik füzelerle saldırdı! Korkunç anlar

Dünya

Ukrayna, Rusya'ya balistik füzelerle saldırdı! Korkunç anlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23