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Dünya Rusya’nın Kırım Tatar Türkü’ne yönelik zulmü devam ediyor: 31 kişiyi gözaltına aldılar!
Dünya

Rusya’nın Kırım Tatar Türkü’ne yönelik zulmü devam ediyor: 31 kişiyi gözaltına aldılar!

Rusya’nın Kırım Tatar Türklerine yönelik zulmü devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya’nın 31 Kırım Tatar Türkü’nü gözaltına aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 01:06:00 - 2021-11-24 01:09:53
Rusya’nın Kırım Tatar Türkü’ne yönelik zulmü devam ediyor: 31 kişiyi gözaltına aldılar!

Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım Tatar aktivistlerin, gözaltı süresi sona eren avukat Edem Semedlayev'i karşılamaya geldikleri bilgisini paylaştı.

Kadınların ve gazetecilerin de olduğu 31 kişinin gözaltına alındığını aktaran Ceppar, " Rusya derhal keyfi gözaltılara son vermeli ve yasa dışı şekilde gözaltına alınan tüm Ukraynalıları serbest bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

 

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