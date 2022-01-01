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Dünya Rusya’nın İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü
Dünya

Rusya’nın İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü

Rusya ait savaş uçaklarının Suriye'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Nehrulabyad köyüne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 10:17:00 -
Rusya’nın İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, saat 02.37'de sivil yerleşimlere saldırılar düzenledi.

İdlib’deki Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre kentin batısındaki Nehrulabyad köyünde sivil yerleşim yerine yapılan hava saldırısında biri kadın, biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Rus savaş uçakları, yeni yılın ilk dakikalarında, İdlib, Kensafra ve Cüdeyde bölgesine de çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, gece boyu Halep'in batı kırsalındaki Keferamme, Kefertal ve İdlib'in güney kırsalındaki Beynin köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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